MARCHA ARMY en CDMX: fecha, hora y por dónde pasarán las fans de BTS en protesta por reventa de boletos

En las últimas dos semanas, las fans de BTS han demostrado ser una comunidad unida, organizada y de armas tomar a la hora de defender sus derechos. En una de sus acciones más recientes, se ha confirmado que este 6 de febrero llevarán a cabo una marcha ARMY en CDMX, de tipo pacífico y que busca levantar la voz como consumidoras. A continuación te contamos más detalles.

De qué se trata la marcha ARMY en CDMX

En una publicación de la página para fans Army's México BTS, se especifica que la marcha pacífica se realizará para exigir claridad y transparencia en la venta de boletos para espectáculos como conciertos. También piden respuestas ante los abusos que denunciaron en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

Las fans de BTS se han manifestado en contra de prácticas llevadas a cabo por las empresas Ticketmaster y Ocesa, así como los revendedores.

En la página de Facebook se invita a unirse a la marcha y con la consigna de que las fans unidas son más fuertes. "Esta marcha es pacífica, organizada y con respeto", dice el cartel.

Cuándo y a qué hora es la marcha ARMY en CDMX

La marcha ARMY se hará este 6 de febrero de 2026, con un inicio aproximado a la 1:00 P.M. y término a las 3:00 P.M.

El punto de encuentro marcado por la página de fans Army's México BTS es el metro Cuauhtémoc, considerado un punto medio para las participantes en CDMX. La marcha se dirigirá hacia calle Dr. Carmona y Valle 11, colonia Doctores; en este punto se encuentra una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo que debes saber si quieres participar en la marcha

Las participantes llevarán ropa y artículos de color morado para identificarse, así como playeras, gorras y mercancía referente a BTS.

Es importante recordar que, para cualquier marcha sin importar su propósito, debes cuidar tu piel y protegerte del sol; hay que llevar gorra, usar bloqueador y mantenerse hidratada.