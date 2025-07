“Mi amor de otra galaxia” llega a Azteca 7: el k-drama que conquistará tu corazón

“Mi amor de otra Galaxia” (también conocido como “My Love from The Stars” en inglés) nos narra la increíble historia de Do Min-joon, un alienígena que llegó a la Tierra hace 400 años durante la dinastía Joseon. Él posee una apariencia humana, lo cual le ha ayudado a no ser descubierto. Además de habilidades extraordinarias (como detener el tiempo y gran velocidad), Min-joon decide vivir oculto entre los mortales… hasta que conoce a Cheon Song-yi, una famosa actriz con el carácter algo explosivo y corazón noble.

¿De qué trata My Love from The Stars?

Esta trama es una comedia romántica muy tierna y a la vez divertida, pues nos muestra un romance intergaláctico donde el ser, un ser inmortal y una figura icónica del mundo del entretenimiento chocan para crear situaciones divertidas que te harán reír y sentir mucho amor. Este K-drama también cuenta con toques de ciencia ficción que la hacen llamativa.

¿Por qué “Mi amor de otra Galaxia” es tan popular?

La mezcla de todo lo que es este k-drama hicieron que “Mi amor de otra Galaxia” se volviera un verdadero fenómeno global de la “ola coreana”.

Por si fuera poco, la química que tuvieron los protagonistas, Jun Ji-hyun (Cheon Song-yi) y Kim Soo-hyun (Do Min-joon), logró hacer que ambos se consolidaran como una de las parejas más queridas del k-drama.

Dónde y cuándo verla en Azteca 7

Mi Amor de Otra Galaxia se estrena el próximo lunes 21 de julio en punto de las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de la pantalla de Azteca 7, nuestro sitio web y la app TV Azteca En Vivo.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de este clásico moderno del k-drama ¿Estás preparado para vivir un romance fuera de este planeta?

También te puede interesar: Si te enganchaste con Demon Slayer, estos 3 animes recomendados por la IA te van a obsesionar