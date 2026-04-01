Muerte de Yu Menglong sigue sacudiendo a China: confesión inesperada reaviva el misterio del caso

La muerte de Yu Menglong continúa generando controversia, esto luego de darse a conocer nuevas actualizaciones y declaraciones que involucran al actor Gao Taiy, debido a esta información que se ha expuesto fans e internautas han reavivado las dudas del inesperado y trágico deceso del actor chino ocurrido el pasado mes de septiembre de 2025 en Beijing.

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De acuerdo con medios, en las últimas el caso volvió al centro de la conversación pública tras reportes que aparentemente señalan que el también actor Gao Taiyu rompiera el silencio que había mantenido durante todo el proceso de investigación, ya que según su testimonio ha sido señalado como directo y sin muestras visibles de emoción, lo que provocó una fuerte reacción tanto en redes sociales como en la opinión pública.

Según reportes, Gao Taiyu habría admitido hechos relacionados con el caso en una confesión que muchos califican como fría y calculada. Más allá de sus palabras, lo que ha generado mayor debate es su actitud, la cual unos interpretan como carente de arrepentimiento.

Cabe recordar que tras darse a conocer la muerte de Yu Menglong inmediatamente empezó a circular información que supuestamente Gao Taiy estaría relacionado en el accidente que le quitó la vida al artista.

¿Cómo murió y por qué es tan polémica la muerte de Yu Menglong?

De acuerdo con versiones oficiales, Yu Menglong perdió la vida tras caer del quinto piso de un edificio que se encuentra en Beijing, luego de asistir a una reunión privada. Según las investigaciones todo se trató de un accidente y se descartó la participación de allegados o terceros.

Aunque la declaración fue hecha por autoridades, el caso volvió a ser tema de conversación y de dudas debido a múltiples factores, entre ellos, la circulación de supuestos videos y versiones contradictorias sobre lo ocurrido en sus últimas horas, así como las denuncias de familiares que señalaron falta de claridad en la supuesta investigación.

Yu Menglong murió el 11 de septiembre en Beijing.|(Instagram @alanyu0615)

¿Quién era y cuáles fueron sus trabajos más importantes de Yu Menglong?

Yu Menglong fue un actor, cantante y figura reconocida dentro del mundo del espectáculo asiático, debido a que logró consolidarse bajo una carrera sólida en dramas televisivos.

Entre los títulos más destacados donde participó fue: Eternal love, Go princess go y The love lasts two minds, producciones que lo posicionaron como uno de los rostros más conocidos de la televisión china.

En las últimas horas tras darse a conocer estos nuevos hechos, el caso de Yu Menglong sigue lejos de cerrarse y continúa alimentando teorías, cuestionamientos y dudas.