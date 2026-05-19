Polémica por “La Corona Perfecta” obliga a IU y Byeon Woo Seok a pedir disculpas públicas

“La corona perfecta”, un k-drama cuyo éxito crecía poco a poco, estalló en polémica recientemente. Resulta que, tras la emisión del episodio 11, el éxito protagonizado por IU y Byeon Woo Seok desató una fuerte polémica en Corea del Sur debido a supuestas imprecisiones históricas relacionadas con símbolos culturales y referencias vinculadas a China. Aunque podrías pensar lo contrario, la discusión escaló a tal nivel en redes sociales que ambos actores terminaron publicando disculpas públicas.

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¿Qué causó la controversia en “La Corona Perfecta”?

La polémica comenzó con la escena de coronación donde los usuarios se percataron de un detalle: se usaban símbolos históricamente relacionados con estados subordinados al imperio chino. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando se usó el término “Cheonse” en lugar de “Manse”, una expresión tradicionalmente asociada con la soberanía coreana. Pero esto no acaba ahí, pues también se señaló que la corona que se usó también representaba la sumisión política hacia China.

#PerfectCrown

Me gusto su quimica y la forma en que desarrollaron el romance, ellos me encatarón

Pero la historia, no se si fue la falta de ep o asi estaba escrita, faltaron explicaciones, profundizar en cada personaje, detalles; como sea la historia de ellos me bastó y la ame 😍 pic.twitter.com/KWPiLF4ibf — Maii 💞 (@Maiimava) May 16, 2026

La estética china también provocó críticas

Los errores históricos no se quedaron ahí, pues también otro momento señalado y muy discutido por los fans fue la ceremonia del té. Los usuarios consideraron que la estética utilizada era demasiado china y que no representaba de forma correcta la identidad cultural de Corea. Muchos usuarios también cuestionaron que el personaje de IU no usara el hanbok tradicional, mientras otros personajes sí aparecían vestidos con elementos culturales coreanos.

IU y Byeon Woo Seok reaccionaron públicamente

Después de una serie de duras críticas que duraron varios días, UI compartió una carta donde expresó que se sentía triste y pidió disculpas a su audiencia. Ella reveló que solo tenía la intención de mostrar belleza cultural en sus escenas sin el afán de ofender a nadie. Por su parte, Byeon Woo Seok reconoció que debió ser más dedicado y analizar el contexto histórico del proyecto antes de grabar ciertas escenas. Luego de esto, Disney+ se vio obligado a modificar algunos episodios.

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