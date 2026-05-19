“Colony”: de qué trata la nueva película K-Zombie que recibió una OVACIÓN en el Festival de Cannes 2026

Desde hace varios años el cine coreano se ha hecho un lugar irremplazable en el género del terror, gracias a películas ya icónicas como "Tren a Busan". Ahora, una nueva cinta del mismo director está causando sensación en el Festival de Cannes 2026. Se trata de "Colony", película de zombies que es creación de Yeon Sang-ho.

"Colony" se presentó el fin de semana pasado en el Festival de Cannes 2026, ante una audiencia de 2,300 personas en el Grand Lumiere Theater. De acuerdo con el medio Korea Times, recibió una ovación de pie que duró 5 minutos.

De qué trata "Colony", la nueva película coreana de terror

"Colony" es la tercera película sobre zombies del director Yeon Sang-ho, fue precedida por "Tren a Busan" y "Tren a Busan: Península"; las tres cintas han sido presentadas en Cannes.

La película se trata sobre un científico que inicia un ataque terrorista de tipo biológico tras ser despedido de una prestigiada compañía de biotecnología. Durante una presentación de negocios realizada en un rascacielos de Seúl, inyecta al CEO de la empresa con una bacteria altamente contagiosa que desata una pesadilla. Un grupo de supervivientes intenta encontrar una salida del edificio, que ya ha sido clausurado ante el riesgo biológico.

La idea de un grupo de personas atrapadas en un espacio confinado ya ha sido explorada por muchas películas, como la saga española "Rec" o incluso las cintas coreanas ya mencionadas. Pero aquí el cineasta innova con una historia fuera de lo común para el cine de zombies: los infectados están conectados mediante una especie de consciencia compartida y forman una comunidad dirigida por un líder.

"Colony" promete ser una película de terror llena de secuencias de acción coreografiadas con extrema precisión. Según Korea Times, artistas de danza contemporánea fueron contratados para armar las coreografías y para interpretar a zombies.

Cuenta con las actuaciones de famosos actores surcoreanos como Jun Ji-hyun ("Kingdom", "Polaris: La conspiración"), Koo Kyo-hwan ("Tren a Busan: Península", "Once we were us") y Ji Chang-wook ("Amor en conflicto", "Manipulado").