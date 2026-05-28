¿Eliminarán “La Corona Perfecta”? Esto se sabe del polémico kdrama de IU y Byeon Woo-seok

“La Corona Perfecta” (Perfect Crown, en inglés) había destacado como uno de los kdramas más exitosos de los últimos meses. No obstante, tras la emisión de su último episodio, lanzado el pasado 16 de mayo, usuarios de redes sociales comenzaron a cancelar la serie debido a diversas fallas en la narrativa. Aquí te contamos toda la polémica detrás del programa protagonizado por IU y Byeon Woo-seok.

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¿Por qué están cancelando a “La Corona Perfecta”?

[SPOILERS] Según notaron los seguidores del programa, la serie cuenta con varios errores. Entre ellos, destaca el episodio 11, cuando I-an (Byeon Woo-seok) es investido y recibe una corona de nueve niveles. No obstante, la corona del emperador soberano debe ser de 12 niveles. Aunado a ello, se escucha a la multitud gritar “Cheonse”, que es un término designado a un país subordinado, y no “Manse”, que se refiere a un país independiente.

¿Eliminarán “La Corona Perfecta”?

Ante ello, la producción lanzó un comunicado para informar que ELIMINARÁN la escena de la coronación de todas las plataformas OTT (over-the-top); o sea, de streaming. Bajo esta línea, sus protagonistas, IU y Byeon Woo Seok, también emitieron una disculpa pública por no haber profundizado lo suficiente en la historia del país y en los personajes; al igual que el director y la guionista de la serie, Park Jun-hwa y Yoo Ji-won.

¿Habrá segunda temporada de “La Corona Perfecta”?

Debido a la polémica, es altamente probable que la serie no sea renovada para una segunda temporada, pues los críticos, incluso, han pedido que se retire toda la serie. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Sólo se ha dado a conocer que eliminarán la polémica escena de la investidura. Dicho esto, no queda más que esperar alguna novedad por parte de la producción.

¿De qué trata “La Corona Perfecta” y dónde ver?

“La Corona Perfecta” narra la historia de un matrimonio por contrato, en la que la protagonista, Seong Huiju (IU) se ve obligada a casarse con el príncipe I-an (Byeon Woo-seok) para ganar el estatus que le falta tras convertirse en una heredera despreciada por no ser de origen noble. La serie cuenta tan sólo con una primera temporada, la cual se encuentra disponible en streaming a través de Disney+.