Protagonista de Boys Over Flowers, Lee Min-ho tendrá exposición GRATIS en la CDMX: Fechas y sede

¡Buenas noticias para los fans de Boys Over Flowers! Pues su protagonista, el actor surcoreano Lee Min-ho tendrá una exposición en la Ciudad de México ¿Y lo mejor? Esta será completamente gratis para todo el público.

Dicha exposición será con motivo de la celebración de sus 20 años de trayectoria, donde conforme han pasado los años nos ha dejado grandes trabajos en series y películas, convirtiéndolo en uno de los actores más destacados de todos los tiempos de todo Corea del Sur.

¿Cuándo y en dónde será la exposición de Lee Min-ho en la CDMX?

Esta imperdible exposición ha sido realizada por Minoz México, el fandom de Lee Min-ho y a través de redes sociales han informado que estará disponible a partir del 30 de mayo hasta el 13 de junio en un horario de 11:00 am a 7:00 pm.

La ubicación de la exposición es en la Fábrica de Artes y Oficios Azcapotzalco Xochicalli, en la Avenida Cultura Norte s/n, Colonia El Rosario de la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

¿Por qué NO deberías de perderte la exposición de Lee Min-oh?

Uno de los puntos más importantes por el cuál no deberías perderte esta exposición gratuita es que pocas veces se abren espacios públicos en nuestro país para darle viabilidad a este tipo de temas, donde la cultura Hallyu ciertamente ha ganado mucho terreno, a tal grado que hemos visto a fandoms crecer y organizarse para celebrar a sus idols.

En palabras de Minoz México, “se busca reconocer a Corea como una nación donde las tradiciones permanecen vivas como el fuego: iluminando generaciones, preservando su historia y compartiendo su esencia con el mundo; y además, rendir homenaje a Lee Min-ho que durante 20 años ha dejado huella en millones de corazones gracias a su talento, sensibilidad y carisma”.

¿Cuáles son los trabajos más populares de Lee Min-oh?

A través de los años, el actor de 38 años nos ha entregado producciones que tanto en su país natal como en el mundo hemos amado, tales como:

