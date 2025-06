So Ji‑Sub, el actor detrás de Kim Young‑ho en El Peso del Amor

Aunque no lo creas, antes de convertirse en actor, So Ji‑Sub fue nadador profesional. Así es, el actor surcoreano tardó un poco en encontrar su verdadera pasión, pues también pasó por el modelaje, antes de convertirse en actor e ícono del k‑drama. En “El Peso del Amor” da vida al protagonista Kim Young‑ho, un atractivo entrenador personal que ayuda a una abogada a recuperar no solo su figura, sino su confianza y autoestima.

¿Quién es So Ji‑Sub el protagonista de “El Peso del Amor”?

So Ji‑Sub ha protagonizado algunos de los k‑dramas más recordados de la última década: “I’m Sorry, I Love You” (2004), “Cain and Abel” (2009), “Phantom” (2012), “Master’s Sun” (2013) y por supuesto “El Peso del Amor”, donde su química con Shin Min‑Ah alcanzó niveles memorables que dejaron una huella imborrable en la memoria de los fanáticos.

Los mejores momentos de la carrera de So Ji-Sub

Tuvo su primer reconocimiento masivo con “ I’m Sorry, I Love You ”, lo que lo llevó a ganar el Premio Baeksang al Mejor Actor en 2005 .

”, lo que lo llevó a ganar el al . Fue premiado nuevamente e n 2009 por el k-drama “ Cain and Abel ” y en 2018 con el premio Daesang por “My Secret Terrius” .

por el k-drama “ ” y en con el premio . En “ Master’s Sun ” (2013) demostró su versatilidad al protagonizar una comedia romántica sobrenatural.

” (2013) demostró su versatilidad al protagonizar una comedia romántica sobrenatural. También, lanzó EPs de hip‑hop con su sello 51K y fundó su propia agencia.

Además, So Ji‑Sub ha sido embajador turístico de Gangwon y la policía cibernética, incluso tiene una avenida nombrada en su honor: “So‑Ji‑Sub Road”.

So Ji-Sub en su vida personal

El actor es también conocido por mantener un perfil bajo y reservado en cuanto a su vida personal. Lo que sí se conoce es que desde el 2020 se encuentra casado con la presentadora Jo Eun‑Jung, 17 años menor que él.

Con una carrera que abarca casi tres décadas, So Ji‑Sub sigue siendo uno de los actores más respetados del entretenimiento surcoreano, dominando varios géneros dentro del amplio mundo del k-drama.

¿Dónde y cuándo ver “El Peso del Amor” en Azteca 7?

El Peso del Amor llegará a Azteca 7 el próximo lunes 23 de junio a las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de tu televisión, nuestro sitio web o nuestra app TV Azteca En Vivo.

