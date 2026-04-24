5 razones por las que “Defensores de fantasmas” es el K-drama que todos necesitan ver
Si buscas un K-drama que mezcle comedia, drama, hechos sobrenaturales y justicia esta historia se posiciona como una de las más adictivas del momento.
Desde su estreno el pasado 13 de marzo de 2026, “Defensores de fantasmas” se ha colocado como uno de los k-dramas más populares, ya que, no solo sus historias han cautivado al público, sino también por tener como protagonista a Yoo Yeon-seok, quien recientemente lo vimos en “Cuando el teléfono suena” (2025) y Esom.
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Esta serie que presenta una apuesta distinta en temas legales, ha conquistado a varios a través de la historia de un abogado capaz de ver y ser poseído por espíritus mientras resuelve juicios tanto de vivos como de muertos.
A través de 16 capítulos seguirás la vida de Shin Yi-rang, un famoso abogado que cambia su vida por completo cuando recibe un despacho que aparentemente está llenó de espíritus por lo que adquiere la habilidad para verlos sin imaginar que estos serían sus “próximos clientes” para defenderlos ya que buscan justicia o arreglar asuntos pendientes que no pudieron en vida.
A este caso se le suma una abogada ambiciosa y racional, quien al unir fuerzas con Yi-rang crean una dupla indestructible defensora, si esta idea te ha atrapado no puedes dejar de ver este K-drama y pasa un momento de suspenso con tu familia.
A continuación te dejamos las 5 razones por las qué debes de ver “Defensores de fantasmas”, el estreno estrella de este 2026 que hace reflexionar sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la justicia.
- Historia legal completamente diferente:
Lejos de tocar temas legales como comúnmente vemos en otras historias, aquí lo que destaca es que los clientes pueden llegar a ser fantasmas, por lo que hace que este K-drama sega fresco, original y difícil de dejar de ver.
- Yoo Yeon-seok en uno de sus papeles más versátiles:
Este k-drama que tiene como protagonista a Yoo Yeon-seok nos muestra otra faceta del actor muy diferente y alejada a la que vimos en “Cuando el teléfono suena” donde le dio vida a un hombre completamente frío y distante, aquí vemos a un personaje que cambia constantemente de personalidad y humor debido a las posesiones, sin duda pasarás a escenas llenas de humor, intensidad y dinamismo.
- Casos que mezclan emoción, misterio y comedia:
Durante la historias presenciaras episodios que te harán sentir en la montaña rusa, lleno de subidas y bajadas, ya que, abarca desde tragedias personales hasta injusticias sociales, lo cual te mantiene enganchado.
- Química entre los protagonistas:
El romance o amistad no puede faltar en un buen k-drama, la relación entre un abogado sensible y la abogada fría crea un contraste que evoluciona en cada episodio lo que provoca el interés del público.
- Mensaje de justicia más alla de la vida:
La trama de la serie no solo se basa en tocar temas sobrenaturales, sino en plantear una idea poderosa sobre esas historias que merecen ser escuchadas y resueltas después de la muerte.