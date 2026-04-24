5 razones por las que “Defensores de fantasmas” es el K-drama que todos necesitan ver

Desde su estreno el pasado 13 de marzo de 2026, “Defensores de fantasmas” se ha colocado como uno de los k-dramas más populares, ya que, no solo sus historias han cautivado al público, sino también por tener como protagonista a Yoo Yeon-seok, quien recientemente lo vimos en “Cuando el teléfono suena” (2025) y Esom.

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Esta serie que presenta una apuesta distinta en temas legales, ha conquistado a varios a través de la historia de un abogado capaz de ver y ser poseído por espíritus mientras resuelve juicios tanto de vivos como de muertos.

A través de 16 capítulos seguirás la vida de Shin Yi-rang, un famoso abogado que cambia su vida por completo cuando recibe un despacho que aparentemente está llenó de espíritus por lo que adquiere la habilidad para verlos sin imaginar que estos serían sus “próximos clientes” para defenderlos ya que buscan justicia o arreglar asuntos pendientes que no pudieron en vida.

A este caso se le suma una abogada ambiciosa y racional, quien al unir fuerzas con Yi-rang crean una dupla indestructible defensora, si esta idea te ha atrapado no puedes dejar de ver este K-drama y pasa un momento de suspenso con tu familia.

A continuación te dejamos las 5 razones por las qué debes de ver “Defensores de fantasmas”, el estreno estrella de este 2026 que hace reflexionar sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la justicia.