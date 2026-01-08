2PM regresa completo para celebrar 15 años de historia en el K-pop

Este 2026 la banda de K-pop, 2PM confirmó su regreso como grupo completo luego de cumplir con sus actividades individuales, así como el servicio militar obligatorio, el motivo de este retorno es para conmemorar su 15 aniversario. El reencuentro no solo emociona a su fandom, los Hottest, si no también a los fans del K-pop "viejito".

De acuerdo con medios, la banda ya se encontraría preparando una serie de conciertos en territorio japonés para realizarlos durante la primera mitad del año. El grupo se reuniría especialmente para agradecer el enorme apoyo que ha recibido del público.

¿Quiénes son 2PM y cómo inició la banda?

En 2008 JYP Entertainment formó 2PM, integrado por Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho y Chansung. El grupo masculino surcoreano destaca por haber nacido en la llamada “segunda generación del K-pop”, por su imagen más ruda y masculina fueron reconocidos bajo el concepto de “beast idols”.

Sus primeros años estuvieron marcados por coreografías intensas, una fuerte presencia escénica y un sonido que combinaba pop, hip-hop y R&B. Con el tiempo, los integrantes se consolidaron como actores, solistas y modelos, ampliando la influencia del grupo dentro y fuera de Corea del Sur.

Estos son los éxitos y reconocimientos que ha cosechado 2PM en 15 años

A lo largo de su carrera, 2PM ha firmado éxitos como “Again & Again”, “Heartbeat”, “Hands Up”, “Go Crazy” y “My House”, tema que años después de su lanzamiento resurgió con fuerza en plataformas digitales.

Sus álbumes han logrado posiciones destacadas en listas como Gaon Chart (hoy Circle Chart) y el Billboard World Albums, además de obtener múltiples premios en ceremonias asiáticas de música. 2PM también fue uno de los primeros grupos de K-pop en consolidar una fuerte presencia en Japón, llenando arenas y domos, lo que reforzó su estatus como acto global.

El regreso por su 15 aniversario no solo celebra su pasado, sino que confirma la vigencia de 2PM como un grupo que supo reinventarse sin perder identidad.