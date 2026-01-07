Icono del K-pop regresa para celebrar 12 años con nuevo álbum y gira mundial

El grupo surcoreano MAMAMOO confirmó oficialmente su regreso como grupo completo para junio de 2026 con un álbum completo y una ambiciosa gira mundial para conmemorar su 12 aniversario.

Rainbow Bridge World (RBW), la agencia de la agrupación anunció que la agrupación recorrerá 26 ciudades en Asia, América y Europa, marcando un hito en la historia del grupo y una recompensa para MooMoo, nombre que recibe el fandom global.

Este regreso representa una nueva etapa para MAMAMOO como acto completo después de varios años de ausencia debido a que las integrantes se enfocaron en proyectos en solitario o actividades sub-unitarias.

Quiénes conforman MAMAMOO

En junio de 2014 debutó MAMAMOO, un grupo femenino de K-pop formado en Seúl, Corea del Sur, bajo la discográfica RBW. La banda surcoreana ha destacado por su versatilidad musical y poderoso desempeño en vivo.

A lo largo de más de una década, MAMAMOO ha destacado por mezclar géneros como R&B, soul, hip hop y pop, así como por su habilidad vocal y presencia escénica característica y está conformado por las raperas Moonbyul y Hwasa, además, de las vocalistas Wheein y Solar. Con este regreso tan esperado, MAMAMOO no solo celebra un aniversario más, sino que también reafirma su lugar en la historia del K-pop como un grupo influyente y talentoso.

Temas más sonados de MAMAMOO

Desde sus primeros años, MAMAMOO ha cosechado una serie de éxitos que resonaron tanto en Corea como internacionalmente provocando que el cuarteto sea uno de los grupos más respetados del género , no solo por su sonido distintivo, sino también por su autenticidad artística y conexión con sus fans.

