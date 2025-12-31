El DRÁSTICO y casi IMPOSIBLE régimen de Cynthia Erivo para no perder la voz en “Wicked”

Convertida en una de las voces más poderosas de Broadway y Hollywood, Cynthia Erivo reveló el estricto régimen que sigue para proteger su instrumento más valioso: su voz. Tras el éxito de “Wicked: For Good”, donde interpreta a Elphaba, la actriz confesó que está dispuesta a “hacer lo que sea” para mantener sus cuerdas vocales en perfecto estado.

Un estilo de vida sin concesiones

En entrevista con The Hollywood Reporter, Erivo detalló que su rutina diaria incluye medidas que para muchos podrían parecer extremas:

No beber alcohol.

No fumar.

No comer en aviones, para evitar la resequedad y el impacto de los cambios de presión.

Viajar siempre con su propia taza de té y agua caliente, que se ha convertido en un símbolo de su disciplina y hasta en un meme entre sus seguidores.

“No voy a estar sin mi taza porque quiero que mi té siempre esté lo suficientemente caliente para hidratarme”, explicó la actriz.

Una agenda que exige resistencia

El 2025 fue un año particularmente intenso para Erivo: promoción de “Wicked: For Good”, grabaciones de álbum, presentaciones en festivales como Coachella y ensayos para su próxima obra teatral, “Drácula”, que se estrenará en Londres en febrero de 2026.

Con tantos compromisos, la actriz reconoce que su régimen es la única manera de sostener su voz en medio de la exigencia. “Haré lo que sea necesario para asegurarme de que esté bien, excepto, aparentemente, tomarme un descanso”, dijo con ironía.

Más allá de la voz: elegir proyectos que la transformen

Erivo también habló sobre cómo selecciona sus papeles: “Si siento que es algo que me va a obligar a descubrir otra parte de mi carácter o de quién soy, entonces digo que sí”.

Este enfoque explica por qué ha aceptado proyectos tan desafiantes como “Prima Facie” y “Children of Blood and Bone”, programados para estrenarse en 2027.

Una disciplina que inspira

Aunque su régimen pueda parecer “casi imposible”, para Cynthia Erivo es parte de su compromiso con el arte. Su voz no solo es su herramienta de trabajo, sino también el puente que conecta con millones de espectadores. Y en esa misión, cada taza de té y cada sacrificio forman parte de un estilo de vida que la mantiene en la cima.