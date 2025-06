Super Junior confirma conciertos en México como parte de su gira del 20° aniversario

¡No podemos con la emoción! Super Junior regresa a los escenarios mexicanos gracias a su nueva gira mundial “SUPER SHOW 10”, la cual se llevará a cabo como motivos de la celebración de su 20° aniversario. El famoso grupo surcoreano, pionero del K-pop a nivel global, ha confirmado dos fechas en México: el 12 de octubre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México y el 14 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Super Junior en México: fechas confirmadas y lo que debes saber

Aunque todavía no se han revelado los detalles sobre la venta de boletos, se espera que la demanda sea bastante alta, por lo que si eres fan de la agrupación, te recomendamos prepararte. Super Junior tiene una sólida base de fans conocidos como los ELF, en Latinoamérica. Es por eso que SM Entertainment, agencia representante de Super Junior, ha recomendado a los seguidores estar atentos a las redes oficiales para conocer en tiempo real todos los anuncios relacionados con precios, preventas y puntos de venta.

Eso no es todo, pues también traen Nuevo álbum: Super Junior25

Una gira mundial no es suficiente para esta importante celebración, es por eso que, Super Junior celebrará sus dos décadas de carrera con el lanzamiento de Super Junior25, un nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 8 de julio a las 3:00 AM (hora del centro de México). En este disco la agrupación presentará canciones inéditas, algo que no escuchamos desde “The Road: Celebration” del 2022, en total, el disco álbum contará con nueve temas nuevos.

El título del álbum, según confirmó SM Entertainment, es un homenaje tanto a su presente como a sus raíces musicales, una forma simbólica de cerrar el círculo y, a la vez, una forma de agradecer a los fans su apoyo a lo largo de los años.

Con una combinación de nostalgia, nueva música y shows espectaculares, Super Junior promete ofrecer una experiencia inolvidable para todos sus seguidores en México y el mundo. ¿Estás listo para asistir a uno de sus conciertos y celebrar los 20 años del grupo?

