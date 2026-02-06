Revelan FECHA DE VENTA del Army Bomb Ver.4, ¿Cuánto COSTARÁ en México el nuevo lightstick de BTS?

A través de los canales oficiales de la banda surcoreana BTS se revelaron más detalles del lanzamiento del ARMY Bomb Ver4, entre ellos el costo y fecha de venta, la cual ya se prevé que será con una alta demanda.

¿Cuál es el costo de la nueva ligthstick de BTS 2026 y cuando saldrá a la venta?

Este nuevo lightstick que fue lanzado como parte de su regreso a los escenarios con su gira mundial ARIRANG podrá adquirirse a través de la aplicación de Weverse Shop.

De acuerdo con el comunicado oficial la lightstick tendrá en México un costo aproximado de 730 pesos, sin contar impuestos y costos de envío, estos últimos se modificarán dependiendo de la disponibilidad y método de compra.

La ARMY Bomb Ver. 4, bases y accesorios estarán disponible en venta oficial a partir del 8 de febrero de 2026 a partir de las 20:00 horas. Asimismo, en el comunicado se indicó que debido a la alta demanda prevista la página podría tener fallas, como tráfico lento o error al momento de hacer el pago, por lo que recomiendan no presionar el botón “Atrás” después de presionar el botón de pago. Si se muestra un error en la pantalla de pago, verificar el historial de pedidos en Weverse Shop antes de realizar un nuevo pedido.

Asimismo, se destacó que las ventas finalizarán una vez que se alcance la cantidad máxima de productos o incluso durante el período de venta, de igual modo, se informó que solo se podrá adquirir una base y una lightstick por cada cuenta, mientras que los accesorios serían dos por cuenta.

|Captura de pantalla

¿Cuáles son las nuevas funciones de la nueva lightstick de BTS?

La ARMY Bomb Ver. 4 no solo trae un rediseño estético, sino también mejoras tecnológicas importantes, entre ellas está la respuesta dinámica a la música y el espectáculo en vivo que ampliarán la experiencia de los fans.

Otras mejoras: