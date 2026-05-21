3 webtoons que triunfaron tras convertirse en kdramas románticos y divertidos que no te puedes perder antes de que termine mayo

Varios de los fans de los k-dramas han quedado atrapados por las historias y por los personajes, sin embargo, muchos de estos éxitos están basados en webtoons que han destacado por sus historias ligeras, romances caóticos y personajes llenos de carisma.

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Muchas de las adaptaciones lograron convertirse en éxitos internacionales, así que si buscas k-dramas románticos, divertidos y perfectos para maratonear antes de que termine este mes de mayo 2026 te presentamos algunas opciones que son ideales para entrar al universo de los k-dramas basados en historietas digitales.

3 webtoons que triunfaron al convertirse en kdramas

1.- Nos vemos en mi 19° vida

Nos vemos en mi 19° vida es un k-drama que ha ganado popularidad gracias a que esta basado en el webtoons que lleva el mimsmo nombre, ya que mezcla romance, fantasía y emociones. Esta historia se basa en la historia de Ba Ji-eum, una mujer que recuerda cada una de sus vidas pasadas sin embargo, en su vida 19 intenta reencontrarse con el amor que perdió años atrás. Esta historia corena, ya sea k-drama o webtoons logró atrapar al públicó gracias a su historia conmovedora y por la química entre kis protagonistas.

2.- La emperatriz divorciada

Aunque su adaptación ha generado enermoe expectativa como K-drama, el webtoon ya es considerado es considerado como uno de los romances históricos más populares de Corea. La historia sigue a Navie, una emperatriz perfecta cuya vida cambia cuando el emperador solicita el divorcio para casarse con otra mujer. Así lo que parecía una tragedia se transforma en una historia de poder, romance y dignidad femenina cuando Navier decide comenzar una nueva vida. El webtoon se volvió viral gracias a sus personajes intensos, intrigas y romance.

3.- Casate con mi esposo

Uno de los k-dramas más comentados nació de un éxito titulo de webtoon, esta historia ha atrapado al público debido a su historia llena de venganza y romance. Además, ha conquistado porque es de las pocas tramas donde la protagonista cambia completamente su destino.