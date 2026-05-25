Bluey | Juego de espías

Mientras los adultos están preparando una rica barbacoa, Bluey, Bingo, Mackenzie, Chloe, Honey y Daysi están preparando una poderosa poción para controlar a los adultos. Cuando están a punto de lograrlo, Bingo tiene que ir al baño, por lo que se aleja de su grupo, pero todos sus amigos siguen jugando. Bandit trata de explicarle a Bluey lo que está sucediendo: cuando un miembro de una manada se sale de ella, las cosas van a salir mal, pero Bluey parece no comprenderlo por completo.