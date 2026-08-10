Masha y el Oso | El Mundo entero es un teatro

Masha, su prima y Panda están muy aburridos, cuando finalmente deciden que quieren montar una obra de teatro. Las cosas se complican cuando cada uno de los niños quiere hacer una cosa diferente. Drama, ópera o ballet. La pelea dura todo el día, hasta que de pronto se les ocurre una gran idea: mezclar las tres juntas. Cuando finalmente escriben la obra y la ensayan, deciden presentarla a los amigos del bosque.