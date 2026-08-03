Masha y el Oso | Tres mashketeros

Oso tiene que ver a su enamorada y está cortando flores para regalárselas, pero una abeja le picó la nariz y no puede asistir a la cita. Masha y sus amigos quieren convertirse en mosqueteros y así ayudarán a Oso para ver a su querida Osa, pero los lobos se interpusieron en el camino, ¿lograron llegar a tiempo?