Razones por las que “La familia Mitchell vs Las Máquinas” debió ganar un Oscar

“La Familia Mitchell vs las Máquinas” fue nominada a los premios Oscar en el 2022, desafortunadamente, como todos sabemos, no fue la película ganadora de dicho premio. Eso no es sinónimo de que sea mala o no valga la pena, si no, todo lo contrario, hay quienes incluso declaran que esta película debió ser la ganadora.

Entre que si son peras o son manzanas algo es completamente cierto, esta divertida película, vale mucho la pena para verla y nosotros te diremos las razones por las cuales debió ganar el famoso premio.

¿De qué trata “La familia Mitchell vs las Máquinas”?

Claramente, y todos lo sabemos, un filme con una mala historia nunca formaría parte de los nominados al Oscar y mucho menos si hablamos de una película de animación.

“La familia Mitchell vs las Máquinas” retrata a una familia un tanto disfuncional y fuera de lo normal. Por azares del destino, los Mitchell quedan en medio del caos de apocalipsis de las máquinas y se ven “obligados” a salvar al mundo, ¿qué podría hacer una pequeña y rara familia en esta situación?

Los Mitchell son una familia genial con la que inmediatamente te sentirás identificado con las personas (o identificarás a algún miembro de tu familia). Como espectador haces clic con sus fortaleces y debilidades y conectas con el humor y personalidad que cada uno de los personajes tiene. Esta es una de las razones por las que se volvió una de las perfectas candidatas al Oscar para película animada.

Además de los muchos temas familiares que puede abordar la historia y la animación, tiene una forma muy divertida de tocar el tema de una de las problemáticas sociales más importantes que tenemos actualmente, la adicción a la tecnología.



La familia Mitchell debe soltar el celular para enfrentarse a los problemas, además de aprender a conectar con las emociones y las personas que tienen a su alrededor, ¿no te resulta algo familiar el tema?

La mágica animación de “La familia Mitchell vs las Máquinas”

“La familia Mitchell vs las Máquinas” te hará pensar en otras películas increíbles que existen en el mundo de la animación, colores brillantes, referencias increíbles e ilustraciones 2D más 3D que la hacen muy agradable y disfrutadle a la vista.

Una parte muy llamativa es la forma en la que es narrada visualmente, pues hay ediciones, estilo y propuestas que te harán pensar en algunas de las redes sociales que más usas mezcladas con efectos en los dibujos que los hace sentir clásicos.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver la película “La familia Mitchell vs las Máquinas”?

No te pierdas la oportunidad de reír a carcajadas con el estreno de “La familia Mitchell vs las Máquinas” este el 2 de junio en Azteca 7.