Hija de Bruce Willis reveló que tiene CUATRO empleos: “No recibo dinero de nadie”

Aunque el patrimonio neto combinado de sus padres, Demi Moore y Bruce Willis, asciende a 450 millones de dólares, su hija mayor, Rumer, ha dejado claro que su realidad financiera es muy distinta. Recientemente, la actriz de 37 años reveló que mantiene cuatro empleos diferentes para poder sostenerse a sí misma y a su pequeña hija de dos años, Louetta. Con firmeza, aclaró que no depende de la riqueza de sus progenitores y que se considera la "única proveedora" en su hogar.

A través de un video en redes sociales, Rumer compartió un vistazo a su agitada rutina bajo el título: "Las madres solteras son como". En el clip, describió actividades cotidianas como preparar comidas, organizar citas para jugar y hacer ejercicio. Sin embargo, la publicación desató una ola de comentarios negativos y juicios de usuarios que cuestionaban su esfuerzo debido a su apellido. Ante esto, la actriz no guardó silencio: "Solo quería aclararlo, ya que parece que hay bastantes personas desinformadas y groseras en mis comentarios", escribió tajante.

¿Por qué Rumer no vive de la fortuna de sus padres Bruce Willis y Demi Moore?

Rumer decidió profundizar en su situación para desmitificar la idea de que su vida está resuelta por la herencia familiar. "Trabajo en 4 empleos diferentes para mantener a mi hija. Soy su único sustento. No vivo de un fondo fiduciario ni recibo dinero de mis padres. La mayor parte del tiempo no recibo ayuda con ella. Así que, ¿qué tal si hacen una pausa antes de juzgar y asumir?", sentenció en sus redes sociales.

La actriz se tomó el tiempo de responder directamente a quienes aseguraban que contaba con el "apoyo" económico ilimitado de su familia. "Quiero responder con cautela, porque creo que hay un malentendido sobre lo que realmente estaba diciendo", explicó.

Reconoció ser consciente de los privilegios que posee por su origen, pero defendió su derecho a hablar sobre sus propias luchas como madre soltera: "Sé que hay realidades que nunca experimentaré plenamente y lo respeto. Pero esta publicación no trataba sobre privilegios, y parece que la gente asume que lo estaba ignorando".

¿Rumer tiene alguna herencia de sus padres?

Para Rumer, la fortuna de su familia no funciona como un "plan B" ni como un colchón financiero activo. “Al mismo tiempo, creo que podemos sostener dos verdades a la vez", argumentó. "La vida de las personas es diferente, y ninguna de nuestras experiencias existe en el vacío. Al igual que alguien con un trabajo estable puede seguir luchando de maneras que le son reales, todos nos movemos por diferentes capas de la realidad".

Lee también: El animal que gobierna el Año Nuevo Chino y la advertencia que trae para 2026

