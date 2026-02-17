El animal que gobierna el Año Nuevo Chino y la advertencia que trae para 2026

Este 17 de febrero de 2026 el mundo se tiñe de rojo para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar, una de las festividades más importantes del calendario oriental, que este año está dedicado al Caballo de Fuego. El sistema del zodíaco chino, compuesto por un ciclo de 12 años representado por 12 animales (rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo), entra hoy en una fase de alta energía y dinamismo.

En esta nota conocerás las claves fundamentales para atraer la suerte y, sobre todo, aquellas acciones que debes evitar para no bloquear tu prosperidad.

¿Qué significado tiene el Caballo de Fuego?

El Caballo de Fuego no es un signo cualquiera; simboliza la libertad absoluta y una pasión desbordante. Representa la sabiduría, la independencia y la elegancia, pero también la velocidad para alcanzar metas. De hecho, la frase que marcará este 2026 es “Mǎ dào chéng gōng”, que se traduce literalmente como “éxito inmediato”.

¿Cómo prepararse para recibir Año Nuevo Chino 2026?

Para recibir esta energía, la preparación debió comenzar antes del 17 de febrero con una limpieza profunda del hogar. Tirar lo roto o lo que traiga recuerdos negativos es vital para abrir espacio a lo nuevo. Asimismo, saldar deudas y vestir prendas de color rojo es fundamental para ahuyentar la mala suerte y activar la vitalidad personal. Recuerda: tu actitud hoy lo es todo. El entusiasmo y la alegría de este día definirán el tono de tus próximos doce meses.

¿Qué NO hacer el primer día del Caballo de Fuego?

Para evitar que la fortuna se escape de tus manos, existen prohibiciones milenarias que no debes ignorar:

Evita limpiar o barrer: Estarías barriendo la suerte que acaba de entrar.

No te laves ni cortes el cabello: En la tradición china, el cabello se asocia con la fortuna. Lavarlo hoy es "lavar tu suerte".

Controla tu lenguaje: Evita groserías, palabras negativas o hablar de temas como la muerte, la pobreza o fantasmas.

Cuidado con el desayuno: No se recomienda desayunar avena, ya que antiguamente se consideraba un plato de personas con carencias.

Colores prohibidos: Evita el negro y el blanco, colores históricamente asociados al luto en la cultura oriental.

La advertencia para cada signo en 2026

Rata: Es momento de ordenar finanzas y planificar. Evita tomar decisiones impulsivas en el trabajo.

Buey: Fortalece los vínculos familiares. Evita cerrarte al diálogo.

Tigre: Inicia proyectos personales. Evita confrontaciones innecesarias.

Conejo: Apuesta a la creatividad y evita postergar decisiones importantes.

Dragón: Asume desafíos y lidera. Evitar: El exceso de confianza.

Serpiente: Enfócate en el crecimiento personal y es mejor involucrarse en conflictos ajenos.

Caballo: Anímate a los cambios y viajes. Evitar: Dispersarse en demasiadas tareas.

Cabra: Fortalece la vida social y evita aislarte ante los pequeños problemas.

Mono: explora en oportunidades y evita subestimar riesgos.

Gallo: organizar los pendientes y cierra ciclos. Evitar: Críticas excesivas.

Perro: Prioriza el bienestar emocional y evita asumir responsabilidades ajenas.

Cerdo: celebra logros y comparte en familia. Evitar: Gastos innecesarios.

Lee también: Giselle Blondet se aleja de la TV por COMPLICACIONES de salud