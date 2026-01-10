7 datos curiosos de Maze Runner: Correr o morir, la película que podrás ver gratis en Azteca 7

Maze Runner: Correr o morir sigue siendo una de las películas más populares de acción juvenil y es que lo tiene todo. Combina a la perfección el misterio y la acción y, no importa cuántas veces la vea, sigue resultando igual de emocionante. Si nunca la has visto o quieres volver a sentir toda la adrenalina, pon mucha atención porque la cinta se transmitirá este domingo a las 4:15 pm completamente gratis por Azteca 7, una oportunidad perfecta para reencontrarte con esta historia o verla por primera vez.

7 datos curiosos que no sabías de Maze Runner: Correr o morir

Aquí van 7 datos curiosos que quizá no sabías y que harán que la disfrutes aún más.

1. El laberinto sí existía (casi por completo)

A diferencia de muchas producciones actuales, el laberinto no fue creado en su totalidad con CGI. En realidad, se construyeron enormes muros físicos para que los actores pudieran interactuar con ellos de forma más realista, lo cual ayuda mucho a que las actuaciones,, así como la narrativa, luzcan mucho más épicas.

2. Dylan O’Brien hizo casi todas sus escenas de acción

Al igual que los grandes, el protagonista, Dylan O’Brien, realizó la mayoría de las secuencias físicas sin dobles, lo que ayudó a que el personaje de Thomas se sintiera más auténtico.

3. Está basada en un libro… pero no es idéntica

La película adapta la novela de James Dashner, pero cambia varios elementos importantes del libro, especialmente el orden de los eventos y algunos personajes secundarios.

4. El rodaje fue más duro de lo que parece

El elenco formado por jóvenes actores resultó ser tan profesional como cualquiera, pues los chicos pasaron semanas filmando en exteriores bajo altas temperaturas, con entrenamientos físicos diarios para mantener la coherencia del mundo postapocalíptico.

5. El misterio fue la clave del éxito

A diferencia de otras sagas juveniles, Maze Runner apostó por no explicar todo desde el inicio, enganchando al público a través de preguntas constantes.

6. Fue un riesgo para el estudio

El presupuesto fue relativamente moderado, pero a pesar de ser poco conocida, terminó por convertirse en un éxito en taquilla, convirtiendo a la película en una saga completa de tres entregas.

7. La puedes disfrutar en vivo completamente gratis por Azteca 7

Si quieres emocionarte y disfrutar al máximo de una historia llena de tensión, misterio y supervivencia, no te pierdas la transmisión por Azteca 7 este domingo a las 4:15 pm.

