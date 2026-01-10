Estrella de popular saga rompe el silencio: el bullying y racismo que sufrió tras Harry Potter

Ya han pasado más de dos décadas desde que esta actriz hizo su paso por Hogwarts. A pesar de que el tiempo pasó, Katie Leung decidió hablar con total honestidad sobre una realidad poco discutida que vivió tras formar parte del fenómeno de Harry Potter: el racismo que enfrentó por parte de los fans tras haber interpretado a Cho Chang. La actriz confesó que el impacto emocional fue tan profundo que, durante años, condicionó por completo su personalidad y su carrera.

Desde el inicio, Leung dejó claro que no supo cómo lidiar con el acoso y, la verdad, es que era muy joven para comprenderlo. Los comentarios racistas, dijo, se quedaron con ella y la volvieron más reservada.

Harry Potter: El precio emocional de un éxito global

Interpretar a Cho Chang la colocó en una de las franquicias más grandes de la historia; todos hablaban de los jóvenes actores y les ponían atención a todo lo que rodeaba al mágico mundo de Harry Potter. Pero no todo era fama y fanáticos emocionados; participar en los filmes también la expuso a una ola de ataques que, en aquel momento, no tenían filtros ni consecuencias en redes.

“Tomé decisiones basadas en lo que la gente decía de mí”, explicó. Ese entorno la llevó incluso a sentirse poco merecedora de nuevas oportunidades, algo común en actores que enfrentan discriminación sistemática. El resultado fue devastador para la actriz: se volvió menos extrovertida y comenzó a dudar de su propio talento.

Una industria que empieza a cambiar

Afortunadamente, para las nuevas generaciones, la forma en la que se ve a las personas en pantalla ha cambiado mucho. Aún hay mucho acoso racial, pero también hay personas que se atreven a señalarlo como una mala práctica.

Hoy, Leung dice sentir cierta envidia de la buena por las nuevas generaciones de actores que sí pueden verse representados en pantalla. Ella reveló creer firmemente que esa diversidad le habría ayudado a procesar mejor lo que vivió y probablemente su vida hubiera sido distinta.

Actualmente, la actriz forma parte del elenco de la cuarta temporada de Bridgerton, un proyecto que simboliza una industria más abierta.

