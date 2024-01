Las Vegas: por qué no hay relojes y más curiosidades de la ciudad del pecado

Seguramente ya sabías que la temperatura más alta registrada en Las Vegas fue de 47°C o que la Torre Eiffel de Las Vegas mide la mitad que la original de París... pero, seguro en nuestra lista encontrarás más de una que no conocías. El Super Bowl LVIII está a la vuelta de la esquina y estás a tiempo para armarte con las curiosidades que no sabías de Las Vegas.

Curiosidades que tal vez no sabías de Las Vegas

Las Vegas es una de esas ciudades que siempre llamarán la atención y guardarán un sin fin de curiosidades que tienen que ver con sus hoteles, casinos y hasta su icónico letrero. ¿Sabías que puedes controlar las fuentes del Bellagio comprando una botella de champán de 30 litros?

¿Por qué le dicen la ciudad del pecado a Las Vegas?

Algunos la llaman ‘La Capital Mundial del Matrimonio’, otros se refieren a ella como ‘La Capital del Entretenimiento Mundial’, pero todos la conocemos como ‘La Ciudad del Pecado’. El mote de ‘Ciudad del Pecado’ se debe a la facilidad para encontrar ‘entretenimiento pecaminoso’ a cualquier hora del día: apuestas, juegos de azar y servicios y entretenimiento para adultos. Sin embargo, el entretenimiento familiar va ganando terreno. Así que no hay pretexto: chicos y grandes la pasarán increíble.

¿Por qué no hay relojes ni ventanas en Las Vegas?

¡El tiempo no pasa en la ‘Ciudad del Pecado’! En los casinos de Las Vegas, no hay relojes ni ventanas, diseñados para que los jugadores no estén conscientes del tiempo que han pasado jugando ni de si es de día o de noche.

Las Vegas se puede ver desde el espacio

Las Vegas es visible como uno de los puntos más luminosos de la Tierra desde el espacio. El encargado de despejar las dudas se llama Chris Hadfield, un astronauta que ha capturado fotografías de Las Vegas (de día y de noche) desde la Estación Espacial Internacional.

¿Por qué hay hoteles temáticos en Las Vegas?

Si de crear experiencias hablamos, por Las Vegas no paramos. Los hoteles temáticos llevan la fantasía al siguiente nivel, por lo que los visitantes buscan hospedarse en uno de ellos. Los complejos más destacados son The Venetian, The Luxor, Caesars Palace, The Mirage y Paris Las Vegas.

¿Cuántas capillas para casarse hay en Las Vegas?

Se dice que en Las Vegas hay alrededor de 50 capillas preparadas para oficiar matrimonios y las más nuevas se ubican en Las Vegas Strip. Por supuesto que en más de una podrías encontrarte con ‘Elvis’ o con ‘Michael Jackson’. En la ciudad se llevan a cabo alrededor de 315 bodas diarias y obtener la licencia para casarse es relativamente sencillo.

Es imposible hablar de Las Vegas sin mencionar sus espectaculares casinos. El MGM Grand Las Vegas es el más grande de la Ciudad del Pecado ocupando alrededor de 16 mil metros cuadrados. Sin embargo, no es el más grande del mundo. El Winstar World Casino, Oklahoma, puede presumir ser el casino más grande del mundo, ocupando casi 66 mil metros cuadrados llenos de ruleta, póker, blackjack, miles de máquinas tragamonedas y mucho más.

Bebidas gratis, siempre y cuando sigas jugando

Los casinos utilizaron durante muchos años una fórmula para retener a sus jugadores: regalarles bebidas mientras juegan. Ahora dicha regla ya no aplica en todos los casinos y se dice que entre más lujoso sea el casino, menos probabilidades existen de obtener bebidas gratis mientras juegas.

El famoso logo de Las Vegas no está registrado

El icónico letrero creado por Betty Willis en 1959 no cobra regalías. Así como lo lees. Según National Geographic, Willis habría cobrado 4 mil dólares por el diseño del letrero, pero nunca se registró su trabajo. Por eso es que existe una infinidad de reproducciones de su obra.

Otras curiosidades de hoteles y casinos

Los hoteles son enormes, algunos requieren aproximadamente 30 minutos para llegar desde el estacionamiento hasta la habitación.

Los casinos están estratégicamente ubicados entre la recepción y los ascensores para las habitaciones, de modo que los visitantes decidan si desean apostar mientras transitan por el hotel.

El primer casino en Las Vegas abrió sus puertas en 1931.

En promedio, un visitante de Las Vegas dedica aproximadamente 4 horas al día al juego, gastando alrededor de $559 durante su estancia.

Ahora sí, listo para deslumbrar a más de uno con los datos de la ‘Ciudad del Pecado’ mientras disfrutas del Super Bowl LVIII este 11 de febrero a las 5 pm por las pantallas de Azteca 7.