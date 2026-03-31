K-dramas: 3 actores coreanos cuyos rostros conquistan la mirada en EE.UU.

Actualmente, el consumo de producciones coreanas en Estados Unidos ha dejado de ser un nicho para convertirse en un pilar del entretenimiento masivo. Si bien las historias destacan por su originalidad, existe un factor determinante que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla: la estética impecable de sus protagonistas. El concepto del "Pretty Boy" ha evolucionado, presentando actores que combinan un talento actoral sólido con una apariencia física que muchos seguidores consideran "fuera de este mundo".

A continuación, analizamos tres series donde el atractivo de sus líderes masculinos se ha convertido en el principal motor de conversación en redes sociales y plataformas de streaming.

Un Amor Predestinado (Destined With You)

Esta serie de JTBC y Netflix mezcla hábilmente el misterio, la fantasía y un romance legal que ha cautivado por su factura visual cinematográfica. La trama sigue a un abogado atrapado bajo una maldición de hace 300 años y a una empleada pública que, sin saberlo, posee la llave de su libertad.

El protagonista (Rowoon): Con 29 años, el exintegrante de SF9 (Kim Seok-woo) se ha consolidado como uno de los rostros más simétricos y talentosos de la industria.

¿Qué le pasa a la secretaria Kim? (What’s Wrong With Secretary Kim?)

Un clásico indiscutible de la comedia romántica de oficina. La historia se dispara cuando una secretaria de élite decide renunciar tras nueve años de servicio impecable, provocando que su egocéntrico jefe entre en pánico y haga lo imposible por retenerla.

El protagonista (Park Seo-joon): Considerado unánimemente uno de los "reyes de la comedia romántica", su porte y elegancia en trajes a medida definieron el estándar visual de los directivos en los K-dramas.

Propuesta Laboral (Business Proposal)

Posiblemente una de las series más ligeras y divertidas de los últimos años. Una mujer acepta suplantar a su amiga en una cita a ciegas con el fin de ahuyentar al pretendiente, sin imaginar que el candidato es el director general de la empresa donde ella trabaja.

El protagonista (Ahn Hyo-seop): También conocido como Paul Ahn, este actor canadiense radicado en Corea del Sur combina un dominio perfecto del inglés con una apariencia que muchos comparan con un personaje de manhwa (cómic coreano).