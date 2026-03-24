“Punisher: One Last Kill” ya tiene fecha de estreno oficial en Estados Unidos

Luego del exitoso regreso de la primera temporada de “Daredevil: Born Again”, la emoción entre los fanáticos ha alcanzado un nuevo nivel con la confirmación de que Jon Bernthal volverá a interpretar a su icónico personaje en “Punisher: One Last Kill”. Este estreno en Estados Unidos está estratégicamente programado para ocurrir solo dos semanas después del gran final de la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”, manteniendo al público al borde del asiento.

¿Cuándo se estrena “Daredevil: Born Again” en Estados Unidos?

Para entender el contexto de este lanzamiento, es vital seguir la pista de Matt Murdock. La segunda temporada de la serie de Marvel tendrá un total de ocho episodios. El gran estreno ocurre este martes 24 de marzo de 2026, con lanzamientos semanales, a excepción de una entrega especial el 31 de marzo donde se liberarán los episodios 2 y 3 simultáneamente.

El mes de mayo se perfila como el período más importante para los seguidores del lado más oscuro de Marvel:

Aquí están las fechas que debes marcar en tu calendario



31 de marzo: episodios 2 y 3 de “Daredevil: Born Again”



5 de mayo: gran final de temporada de “Daredevil: Born Again”.



12 de mayo: estreno de "Punisher: One Last Kill".

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Doblado | Disney+

Este especial llega apenas una semana después de cerrar la trama de “Daredevil”, lo que sugiere que la tensión narrativa tras el enfrentamiento contra el corrupto Wilson Fisk (Kingpin) será el motor que impulse la nueva misión de Castle.

¿Por qué la serie es tan exitosa?

La clave del éxito en esta transición ha sido la clasificación M (para adultos). El triunfo de “Born Again” como la primera serie de Marvel con este tono ha pavimentado el camino para que Punisher mantenga su esencia visceral, oscura y violenta que lo caracteriza, sin censuras que diluyan su impacto.

¿Punisher y Spider-Man juntos?

Se ha confirmado que el personaje de Bernthal aparecerá junto a Tom Holland en la película "Spider-Man: Un Nuevo Día".

Este filme promete ser un evento de escala masiva que reunirá a piezas clave de Marvel:

Hulk (Mark Ruffalo): Aportando el músculo de los Vengadores.

Escorpión (Michael Mando): Retomando su papel desde Spider-Man: Homecoming.

Punisher: Marcando la primera vez que el vigilante interactúa directamente con un Vengador en el cine.

Lee también: El drama coreano que arrasó en 24 horas: La serie de 12 capítulos que todos están viendo

