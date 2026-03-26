Evita el tráfico en Indio: Rutas alternas y cierres por Coachella 2026

A pocos días de iniciar las celebraciones más masivas del año, el Coachella Valley Music and Arts Festival y el Stagecoach Country Music Festival, la ciudad de Indio se prepara para una transformación logística profunda. Para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que convergerán en el Empire Polo Club, el Departamento de Policía de Indio ha anunciado cierres estratégicos en arterias principales que afectarán el flujo habitual de residentes y visitantes.

El cierre más significativo se ejecutará en la Avenida 50, una vía vital para la conectividad local. Según el cronograma oficial, las restricciones iniciarán el próximo lunes 30 de marzo y se extenderán hasta los primeros días de mayo, abarcando la totalidad de ambos festivales y el periodo de desmontaje.

coachella

¿Qué días será Coachella?

Es fundamental marcar estas fechas para planificar cualquier traslado en la zona:

Coachella (fin de semana 1): Del 10 al 12 de abril.



Coachella (fin de semana 2): Del 17 al 19 de abril.



Stagecoach Festival: Del 24 al 26 de abril.

¿Cuándo inicia y termina el cierre de la Avenida 50?

El tramo más crítico que permanecerá inaccesible para el tráfico vehicular general es la Avenida 50, específicamente entre las calles Monroe y Madison.

Inicio del cierre: lunes 30 de marzo (lunes previo al montaje final de Coachella).

Reapertura prevista: lunes 4 de mayo, a partir de las 18:00 horas.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas?

El Departamento de Policía de Indio insta a los automovilistas a evitar la zona de los clubes de polo y utilizar las siguientes vías para cruzar la ciudad de este a oeste y viceversa:

Autopista 111 (Hwy 111)

Bulevar Dr. Carreon

Avenida 48

Avenida 52

¿Por qué debes planificarte ante el cierre de la Avenida 50?

Si trabaja o vive cerca del área de los clubes de polo, añada al menos 20-30 minutos extra a sus tiempos de trayecto habituales.

Aplicaciones como Google Maps estarán sincronizadas con los cierres oficiales del condado para ofrecerle la ruta más despejada.

La vigilancia policial será intensa y habrá tolerancia cero para estacionarse en áreas prohibidas. Esto garantiza que los servicios de emergencia y el transporte oficial de los festivales tengan vía libre.

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