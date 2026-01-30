Entradas para Hilary Duff: dónde COMPRARLAS en EUA si ya están agotadas

El regreso de Hilary Duff es oficial. Tras casi dos décadas, la cantante desató la euforia al revivir el himno de “The Lizzie McGuire Movie”, agotando su minigira en tiempo récord. Ante el sold out en sitios oficiales, te detallamos las alternativas para no perderte este esperado retorno.

¿Cuáles son los sitios para adquirir las entradas al concierto de Hilary Duff?

Luego de Londres, Duff continuó la gira en Toronto, Nueva York y Los Ángeles, y ahora se prepara para cerrar con broche de oro con seis conciertos exclusivos en Las Vegas.

Aunque las entradas para los conciertos restantes de su minigira "Small Rooms, Big Nerves" están oficialmente agotadas en Ticketmaster, plataformas de confianza como TicketNetwork, Vivid Seats, StubHub (especialmente para Las Vegas), Ticket Liquidator y SeatGeek aún ofrecen a los fanáticos opciones de reventa a través de terceros.

Se recuerda a los seguidores de la artista que, debido a lo corta que será la gira, deben tomar en cuenta que las entradas son extremadamente limitadas por el carácter íntimo de los recintos elegidos.

¿Cómo y dónde comprar entradas para Hilary Duff en 2026?

Si no quieres perderte este hito del pop, aquí tienes los detalles logísticos para asegurar tu lugar:

Fechas de la gira: Del 19 de enero al 24 de mayo de 2026.

Ubicaciones clave: Londres, Toronto, Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas.

Dónde comprar online: TicketNetwork, Vivid Seats, StubHub, Ticket Liquidator y SeatGeek.

Ofertas y beneficios exclusivos

SeatGeek: Puedes usar el código de promoción HOLLYWOOD10 para ahorrar $10 en tu compra.

StubHub y Ticket Liquidator: Ofrecen promociones especiales donde puedes reservar el vinilo de edición limitada "Lucky... or Something" de Duff antes de su lanzamiento oficial, pautado para el 20 de febrero.

Calendario oficial: Fechas y lugares de "Small Rooms, Big Nerves"

Londres — O2 Shephard's Bush Empire — 19 de enero (realizado)

Toronto — History — 24 de enero (realizado)

Nueva York — Brooklyn Paramount — 27 de enero (realizado)

Los Ángeles — The Wiltern — 29 de enero (realizado)

Las Vegas — Voltaire — 13, 14 y 15 de febrero; 22, 23 y 24 de mayo.

Tras el show inaugural, la cantante compartió un emotivo mensaje que resume este regreso: “Dieciocho años después, y todavía no logro comprenderlo todo. Me imaginé cómo sería volver al escenario, pero anoche fue algo completamente distinto. El amor, la comunidad, la energía... me encontraron de una forma para la que no estaba preparada (...) De verdad, esto es de lo que están hechos los sueños, pero reales”.

El setlist: ¿Qué canciones interpretará Hilary Duff?

El repertorio de la gira es un viaje balanceado entre sus clásicos de los 2000 y su nuevo material, diseñado para la intimidad de los teatros:

‘Wake Up’

‘So Yesterday’

‘Roommates’

‘Weather For Tennis’

‘Metamorphosis’

‘Fly’

‘My Kind’

‘Sparks’

‘Future Tripping’

‘With Love’

‘Beat Of My Heart’

'Someone's Watching Over Me'

‘We Don't Talk’

‘Why Not’

‘Clean'

‘Mature’

‘This Is What Dreams Are Made Of’