Feliz Día de Acción de Gracias: El desfile de Macy’s desata la euforia entre los latinos en Nueva York

Una gran población de latinos dijo presente en el tan esperado Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias, realizado desde Upper West Side hasta Herald Square, en Nueva York. Este año, miles de personas se reunieron desde muy temprano en las calles neoyorquinas para disfrutar del espectáculo de carrozas, globos gigantes y presentaciones musicales que forman parte de esta tradición desde 1924.

La tradición del desfile de Macy’s

El desfile, organizado por la cadena de tiendas Macy’s, comenzó a las 8:30 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, hora del Este. Desde su primera edición, el evento se ha convertido en un símbolo cultural de Estados Unidos, con personajes animados, coreografías, música en vivo y la participación de artistas de talla internacional.

“Me encanta la magia del Día de Acción de Gracias”, expresó Megan Keebaugh al portal Eyewitness News. Por su parte, Joe Lattanzi comentó: “Para mí es una tradición. Y es bonito empezar una nueva tradición con ellos”.

La banda de música de la Universidad del Norte de Arizona también compartió su experiencia: “Hemos estado ensayando durante unos dos meses. Primero nos enteramos de que iremos al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el otoño de 2024, así que hemos tenido mucho tiempo para hacer muchas cosas detrás de escena, la logística”.

El productor ejecutivo del desfile, Will Coss, destacó la emoción de esta edición: “Hay muchísima emoción aquí... tenemos carrozas y globos nuevos... ¡Será un espectáculo emocionante!”.

Presentaciones más destacadas del desfile

Entre las participaciones más icónicas de este año se incluyeron:

KPop Demon Hunters: El grupo EJAE hizo su presentación de KPop Demon Hunters.

HUNTR/X JUST SHOWED US HOW IT’S DONE DONE DONE.



THAT WAS ABSOLUTELY INCREDIBLE!



I NEED A TOUR NOW! #KPOPDEMONHUNTERS #MacysParade



pic.twitter.com/vdaKbMZ6aj — HiMyNameIsJC 🫡 (@HiMyNameIsJC_) November 27, 2025

Marshall: Desde 2024, Marshall también estuvo presente en el Desfile de Thanksgiving reemplazando a Chase.

Bob Esponja: Bob Esponja y Gary se presentaron nuevamente este año para promocionar la cuarta película de Bob Esponja, que se estrenará en Navidad.

Goku: Desde el año pasado, la figura de los niños de Goku se anunció para promocionar el aniversario número 40 de Dragon Ball.

Goku from the "Dragon Ball" series at the #MacysParade pic.twitter.com/8DwFFvBvMg — ♫ The PopCo Times ♫ (@popcountrytimes) November 27, 2025

Artistas invitados y cierre con Santa Claus

El lineup musical estuvo encabezado por Ciara, Shaggy, Lil Jon y Busta Rhymes, quienes hicieron vibrar al público con sus presentaciones.

Como cada año desde 1924, Santa Claus cerró el desfile, esta vez acompañado por las emblemáticas Rockettes, marcando el inicio oficial de la temporada navideña en Nueva York.