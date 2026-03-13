San Patricio en Hermosa Beach: Guía completa del desfile y cierres viales este sábado

Este sábado 14 de marzo, se llevará a cabo el tradicional desfile del Día de San Patricio en las avenidas Pier Avenue y Hermosa Avenue de Hermosa Beach, California. Este evento, que tiñe de verde la costa del Pacífico, es uno de los más esperados por la comunidad. Debido a la magnitud de la celebración, dichas avenidas permanecerán cerradas a primera hora de la mañana del sábado.

¿Qué hacer en Los Ángeles el día de San Patricio?

El evento es gratuito, permitiendo que las familias disfruten del recorrido y se acerquen a cualquiera de los tres escenarios disponibles para vivir la experiencia al máximo en este marzo de 2026.

Programación y fiesta previa: "SHAM-ROCK"

Para aquellos que deseen comenzar la celebración hoy mismo, viernes 13 de marzo, se llevará a cabo la fiesta previa oficial.

Lugar: Patrick Molloy’s (50 Pier Ave, Hermosa Beach).

Hora: A partir de las 18:00 h.

Costo: Por una entrada de $13 dólares, los asistentes recibirán una bolsa con artículos oficiales del desfile, un cóctel de bienvenida y acceso a precios de happy hour hasta las 21:00 h.

Música: A las 20:00 h, la banda Alligator Beach encenderá los ánimos con ritmos vibrantes para calentar motores antes del gran desfile del sábado.

¿Dónde será el desfile de San Patricio?

El desfile se llevará a cabo en el corazón del centro de Hermosa Beach, teniendo como punto neurálgico la intersección de Pier Avenue y Hermosa Avenue.

Se invita a la comunidad a alinearse a lo largo de las calles del recorrido. Se recomienda ubicarse cerca de uno de los tres escenarios oficiales, donde anunciadores presentarán a cada participante, banda y organización local, explicando la historia detrás de las carrozas.

¿Qué calles estarán cerradas en Los Ángeles?

Es crucial tener en cuenta que tanto Pier Avenue como Hermosa Avenue estarán cerradas desde muy temprano por logística. Se aconseja a los visitantes llegar con antelación para encontrar estacionamiento en las áreas aledañas.

Siguiendo las normas de seguridad, está prohibido lanzar objetos desde las carrozas; sin embargo, los participantes podrán entregar obsequios, dulces e información directamente a los asistentes de forma manual.

Entretenimiento en Pier Plaza

Más allá del paso de los vehículos únicos y las bandas de gaitas, la Plaza del Muelle (Pier Plaza) será el epicentro de la cultura irlandesa durante toda la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de:

Espectáculos tradicionales de danza irlandesa.

Música en vivo a cargo de South Bay Music Connection.

Activaciones de marcas patrocinadoras y diversas actividades familiares tanto en Pier Plaza como a lo largo de Pier Ave.

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