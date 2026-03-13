JADE, Ava Max y The Pussycat Dolls: El festival más colorido del año llega a West Hollywood Park

El Festival de Música OUTLOUD reveló finalmente su esperado cartel de artistas y su ubicación para este año, consolidándose como la cita obligatoria del verano. En esta edición, el evento regresará al emblemático West Hollywood Park para formar parte central del Orgullo WeHo (WeHo Pride), celebrándose del 5 al 7 de junio de 2026.

Este año el festival promete una explosión de música sin precedentes, destacando que los artistas de mayor renombre mundial han elegido este escenario como su única parada en Los Ángeles para un concierto del Orgullo.

¿Qué artistas están confirmados?

El esperado festival de tres días contará con un cartel encabezado por:

The Pussycat Dolls, quienes regresan con su icónico estilo a la ciudad. Junto a ellas, se presentará el exitoso grupo JADE y la sensación internacional del pop Ava Max.

Así como:



Ashlee Simpson y Confidence Man.



Melanie C (con un exclusivo DJ set en vivo).



Flo y el espectacular Blue Man Group.



Hercules & Love Affair (en vivo) y Destin Conrad.



Baby Tate, MNEK, Frost Children y la talentosa Daya.

El festival también contará con la presencia de Countess LuAnn, Isabella Lovestory, Lydia Night, Jae Stephens y figuras emergentes como Aaliyah's Interlude, LSDXOXO, Tinzo + Jojo, ALTÉGO, Leland, Cain Culto, Flowerovlove, Mia Moretti y Lushious Massacr, entre muchos otros. Como ya es tradición, los embajadores de la marca OUTLOUD —Ryan Mitchell, Hannah Rad, Arisce Wanzer y Billy Francesca— regresarán como los presentadores oficiales.

¿Cómo adquirir las entradas?

Las entradas para este evento histórico salen a la venta este viernes 13 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. (hora local) a través del sitio oficial del festival.

Es importante destacar que el WeHo Pride presenta la Noche del Viernes en OUTLOUD, y la entrada para ese día inaugural será gratuita con registro previo, a menos que ya se cuente con un pase de fin de semana. OUTLOUD logra reunir a los iconos pop del momento junto a los artistas queer favoritos de la audiencia en el corazón de West Hollywood.

¿Qué otros eventos tendrá WeHo Pride 2026?

La celebración no se limita al festival. El calendario oficial comienza el 22 de mayo con el evento inaugural del Día de Harvey Milk. Las festividades culminarán con el icónico desfile del 7 de junio, que recorrerá las calles principales de WeHo en una manifestación de alegría y derechos civiles.

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