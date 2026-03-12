¿Cuál es el estado de salud de Elton John? Sin visión, sin cadera y sin amígdalas

El esposo de Elton John, David Furnish, ha compartido recientemente que el icónico cantante está “avanzando” tras enfrentar múltiples y severos problemas de salud. Según Furnish, John se encuentra “bien” dentro de su cuadro clínico, aunque en una entrevista concedida a Variety, el productor y director de cine aseguró que el cantante sigue “luchando”. No obstante, su situación sigue siendo delicada, principalmente debido a que ha perdido la visión casi por completo, un problema que se suma a una larga lista de intervenciones quirúrgicas y dolencias físicas acumuladas.

“Está feliz de estar en casa con nuestros hijos. Por eso dejó de viajar. Nos encanta ser padres, amamos a nuestra familia y nos encanta estar juntos, y eso lo es todo para nosotros”, explicó Furnish, quien comparte su vida con John y sus dos hijos, Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13.

¿Qué tiene Elton John?

En los últimos años, el matrimonio ha hablado abiertamente sobre el deterioro físico del artista. De hecho, durante el estreno del documental “Elton John: Never Too Late” en el Festival de Cine de Nueva York en 2024, el propio músico enumeró sus dolencias con una honestidad que dejó al público en silencio. "Para ser honesto, ya no me queda mucho", dijo al público según reportes de PEOPLE.

El recuento de sus cirugías y órganos extraídos es impactante: "No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda", compartió con su característico sentido del humor a pesar de la adversidad. "Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles lo suficiente, ustedes son quienes me formaron", agregó.

elton john

¿Por qué Elton John quedó ciego?

Tras esas declaraciones, se reveló un nuevo y devastador obstáculo para su calidad de vida: Elton John había perdido la visión de su ojo derecho. "Lamentablemente, perdí la visión del ojo derecho en julio por una infección en el sur de Francia", explicó en Good Morning America. "Llevo cuatro meses sin ver. Y mi ojo izquierdo no está en su mejor momento", confesó, dejando claro que su capacidad visual está gravemente comprometida.

Todo este historial de dolencias críticas parece haber tenido un punto de inflexión en 2021, cuando una caída obligó a John a cancelar una serie de conciertos. En aquel entonces, se comunicó que: "A pesar de la fisioterapia intensiva y el tratamiento especializado, el dolor ha seguido empeorando y está provocando cada vez más dificultades para moverse".

El álbum ‘secreto’ de Elton John ya tiene fecha de lanzamiento

