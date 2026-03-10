Oscar: Los 10 PEORES vestidos que desfilaron la alfombra roja

Aunque la mayoría de los looks son presentados como los mejores de la noche —recordamos la elegancia de Halle Berry en 2025 luciendo el vestido de Christian Siriano, a Issa Rae (2024) con un espectacular terciopelo verde de Ami Paris o la icónica Rihanna en 2023 con su look semitransparente de Alaïa— también grandes actrices han lucido fatales en su paso por la alfombra roja más importante de Hollywood: los Oscar.

¿Por qué los artistas arriesgan tanto en los Oscar?

La presión por destacar y la búsqueda de la originalidad a menudo terminan en decisiones estéticas cuestionables. Te traemos una recopilación de los 10 peores vestidos que pasaron por la alfombra de los Oscar.

Björk

El mítico vestido cisne es, quizás, el error más recordado. No solo fue el diseño de plumas que envolvía el cuello de la cantante islandesa, sino su interpretación en la alfombra esparciendo huevos de avestruz lo que selló este momento en los anales de la historia.

Demi Moore

En un arranque de creatividad, la actriz decidió diseñar su propio look. El resultado fue una mezcla confusa de mallas de ciclista de lycra, un corsé y una falda brocada que se adelantó décadas a una tendencia que, sinceramente, nadie pidió en los Oscar.

Uma Thurman

Firmado por Christian Lacroix, este diseño fue comparado con una acumulación de sábanas y encajes sin sentido. Un intento de estilo "boho-chic" que terminó siendo mucho más "boho" que "chic", perdiendo toda la elegancia esperada de la protagonista de Kill Bill.

Tyra Banks

Con un Vera Wang voluminoso y lila, la supermodelo recordó a las muñecas perfumadas de los años 80. Fue un exceso de tul incluso para los estándares de una pasarela de alta costura, restándole sofisticación a su imponente presencia.

Gwyneth Paltrow

Un Alexander McQueen gótico que la propia actriz reconoció años después como un gran error. La falta de un sostén adecuado y un maquillaje que no favorecía en absoluto el tono del diseño la alejaron de su habitual imagen pulcra y angelical.

Jennifer Connelly

Aunque esa noche ganó el Oscar, su elección de un vestido en tonos beige con un pañuelo al cuello resultó inexplicable para una noche de tanto glamour. El conjunto carecía de la fuerza necesaria para una ganadora de la estatuilla.

Selma Blair

El año 2002 fue complejo para la moda. El intento de estilo flapper sexy de Blair se percibió más como un disfraz de época que como un vestido de gala para una premiación de este calibre.

Juliette Binoche

Un diseño con un cuello excesivamente alto que parecía engullir por completo a la talentosa actriz francesa. La proporción ocultó su rostro y cuello, rompiendo la armonía visual.

Jane Fonda

El conjunto de bustier y falda a cuadros demostró que, aunque el blanco y negro suele ser una apuesta segura, en el diseño y la proporción equivocada puede fallar estrepitosamente, restando majestuosidad a una leyenda del cine.

Heather Mills

Cerrando nuestra lista, un look que combinaba texturas y cortes de una manera que los críticos de la época calificaron directamente de "aterradora" por su falta de cohesión estética.

