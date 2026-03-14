“Pursuit of Jade”: el k-drama que rompió récords históricos a minutos de su estreno

El pasado 6 de marzo, las plataformas de streaming estrenaron la serie de origen chino “Pursuit of Jade” (conocida en algunos mercados como "En Busca de la Perfección"), y lo que más ha sorprendido a los analistas es su éxito masivo a solo días de su lanzamiento. Actualmente, la producción destaca en todos los rankings mundiales de visualización, consolidándose como el primer gran fenómeno del año.

¿De qué trata “Pursuit of Jade” (En Busca de la Perfección)?

La trama nos transporta a una ambientación clásica exquisitamente cuidada, donde los destinos de dos personas de mundos opuestos se cruzan en un día nevado. La historia sigue a Fan Chang Yu (Tian Xi Wei), la decidida hija de un carnicero que, tras la dolorosa pérdida de sus padres, lucha con fiereza por convertirse en la cabeza de su familia y proteger a los suyos a toda costa.

En el otro extremo se encuentra Xie Zheng (Zhang Ling He), un noble caído en desgracia que oculta su verdadera identidad bajo un halo de misterio. Xie Zheng planea una venganza que ha madurado meticulosamente durante diecisiete años. Lo que comienza como un matrimonio de conveniencia, impulsado por intereses personales y la necesidad de supervivencia, evoluciona rápidamente en una alianza inquebrantable. Como bien indica su sinopsis oficial, el amor verdadero los mantendrá unidos incluso frente a la crudeza de la guerra y las intrigas palaciegas.

¿Por qué “Pursuit of Jade” (En Busca de la Perfección) es tan exitosa?

El impacto de “Pursuit of Jade” en las plataformas digitales ha sido devastador para sus competidores, marcando hitos que difícilmente se verán superados este año:

Tencent Video: Se convirtió en el drama que más rápido alcanzó los 10,000 puntos de popularidad, lográndolo en apenas 15 minutos tras su liberación. Para su segundo día, la cifra ya rozaba los 28,000 puntos.

iQIYI: Alcanzó un pico de 7,901 puntos, estableciendo el récord de mayor audiencia en el primer día para estrenos de la franja estelar de las 6:00 p. m.

¿Por qué verla ahora?

Además de la innegable química entre los protagonistas Tian Xi Wei y Zhang Ling He, la serie destaca por sus altísimos valores de producción. Cada fotograma refleja una inversión cinematográfica que equilibra perfectamente el drama político con un romance genuino y conmovedor.

"En Busca de la Perfección" ha logrado destacar por su ritmo ágil, superando las 218,000 valoraciones positivas en sus primeras seis horas de emisión.

¿Dónde verla?

En Latinoamérica y Estados Unidos a través de Netflix. Cuenta con 40 capítulos.

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