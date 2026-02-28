MARATÓN: Los 20 mejores K-dramas para ver en streaming

Los K-dramas, producciones originarias de Corea del Sur, se han consolidado como un fenómeno cultural sin precedentes. En su mayoría, se trata de historias cautivadoras con personajes profundos que logran una mezcla perfecta entre el drama, el romance, la gastronomía local y la acción trepidante. Durante los últimos años, estos dramas surcoreanos han experimentado un crecimiento exponencial, impulsado especialmente por el interés masivo del público a través de plataformas como Netflix.

¿Por qué los k-dramas son tan adictivos?

Casos de éxito global como “Crash Landing on You” y el fenómeno social “El Juego del Calamar” han marcado un antes y un después en la industria. Por ello, no sorprende que el gigante del streaming haya decidido invertir la cifra de $2.500 millones de dólares en la producción de contenido coreano para los próximos cuatro años.

Sin embargo, Netflix no está solo en esta carrera; compañías como Disney han sellado alianzas estratégicas para crear contenido original destinado a Disney+ y Hulu, mientras que Apple TV y Paramount+ colaboran estrechamente con productoras surcoreanas para llevar estas historias al exigente público estadounidense.

Para quienes no dominan el idioma coreano, la accesibilidad ya no es una barrera, ya que estas producciones cuentan con subtítulos de alta calidad y doblajes profesionales tanto al inglés como al español, facilitando su consumo en toda América Latina y Estados Unidos.

¿Cuáles son los mejores K-dramas?

Si buscas sumergirte en este universo este fin de semana, presentamos una selección curada de las mejores series que han definido el estándar de calidad:

La Gloria

Cásate con mi Marido

Emocionante (Moving)

Guardián

Woo, una abogada extraordinaria

Reply 1988

Nuestro Blues

Mr. Sunshine

Lovely Runner (Corredor Encantador)

Estamos Muertos

Kingdom

Hometown Cha-Cha-Cha

Propuesta de Negocio

Twinkling Watermelon (Sandía Centelleante)

Doctora Cha

Itaewon Class

Cuando la vida te da mandarinas

Mudanza al cielo

Hecho en Corea (Made in Korea)

Ídolo I

El fenómeno de los K-dramas en este 2026 demuestra que las historias universales, cuando están bien contadas, no conocen fronteras lingüísticas. Ya sea que prefieras la adrenalina de los zombis o la ternura de un romance de pueblo, hay una serie coreana esperando por ti.

