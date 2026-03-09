67 años de Barbie: 3 revelaciones de su creadora que cambiarán tu forma de ver a la muñeca

A pesar de las críticas que ha enfrentado a lo largo de los años, la intención original de su creadora era puramente aspiracional. Ruth Handler cofundadora de Mattel fallecida en 2002, siempre defendió que Barbie no fue diseñada para promover la belleza superficial, sino para ser una herramienta de simulación de la vida adulta. Hoy, en su 67 aniversario, esta premisa cobra una relevancia renovada en un mercado que exige autenticidad y propósito.

¿Con qué propósito Ruth Handler creó a Barbie?

En una reveladora entrevista de 1994 con Connie Chung, Handler explicó que el diseño "adulto" de Barbie era fundamental para el desarrollo del juego imaginativo. Según su filosofía, la muñeca rompía con el esquema tradicional del juguete para niñas de mediados del siglo XX.

El sueño de crecer: Una niña pequeña podía imaginar su propio futuro y sus metas profesionales mientras jugaba con una muñeca que no fuera un bebé. En lugar de practicar la maternidad, Barbie permitía a las niñas practicar la autonomía.

Opciones, no vanidad: La extensa colección de ropa y accesorios tenía como fin permitir a los niños simular diversas actividades y roles sociales, proyectando diferentes imágenes según la situación imaginada. Cada atuendo representaba una posibilidad de ser en el mundo.

Barbara Handler: La inspiración con sentimientos encontrados

Un detalle humano que suele quedar en la sombra es la relación de la muñeca con la hija de Ruth, Barbara Handler, quien dio nombre a la marca. En sus declaraciones, Ruth confesó que su hija llegó a resentir el éxito masivo de Barbie, un peso emocional difícil de gestionar.

El peso de la fama: Barbara se sentía avergonzada por la asociación constante con la muñeca y, en ocasiones, resintió la dedicación que su madre le dio a su carrera en Mattel en una época donde lo común era que las madres estuvieran siempre en casa.

Un legado complejo: Aunque Barbie ha mejorado la vida de millones de seguidores, para la familia Handler representó un sacrificio personal importante. La línea entre la persona real y el icono de plástico fue, por momentos, demasiado delgada.

¿Qué tanto ha cambiado Barbie?

A sus 67 años, Barbie ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa. Desde su debut en 1959, ha pasado de ser una modelo de moda a desempeñar más de 200 profesiones, validando la premisa de Handler: "Barbie es lo que el niño quiera que sea". En pleno 2026, la muñeca sigue liderando las estanterías, integrando tecnologías y promoviendo la diversidad en todas sus formas.

El mensaje de Ruth Handler sigue vigente: la imaginación es el primer paso hacia la realización profesional.

