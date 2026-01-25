“Mayor Of Kingstown”, “SEAL Team” y “Watson” ya están disponibles en Estados Unidos

En un movimiento que redefine la "guerra de las plataformas" este 2026, una plataforma de streaming ha dado un golpe de autoridad al integrar a su oferta títulos de alto perfil que anteriormente eran exclusivos de Paramount+. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la compañía, confirmó un acuerdo de licencia que trae consigo 20 programas de Paramount, marcando un hito en la estrategia de contenido compartido en Estados Unidos.

Esto permite acceder a dramas de alta calidad y producciones de Taylor Sheridan (el cerebro detrás de “Yellowstone”) sin necesidad de pagar suscripciones adicionales.

¿De qué trata "Mayor of Kingstown"? El debut de Taylor Sheridan en Netflix

La llegada de "Mayor of Kingstown" representa un hecho histórico: es la primera vez que una serie de Sheridan se transmite fuera de su ecosistema original desde los inicios de la plataforma. Protagonizada por Jeremy Renner, la serie es un thriller crudo ambientado en Michigan, donde la industria carcelaria es el único motor económico.

Renner interpreta a Mike McLusky, el "alcalde" no oficial que actúa como mediador en un entorno asfixiante marcado por la corrupción, el racismo y la violencia sistémica. Con el reciente final de su quinta temporada, su llegada a esta cadena de streaming garantiza una audiencia global masiva para uno de los dramas más intensos de la década.

¿Cuáles son las series nuevas de Netflix?

Acción militar y drama médico: "SEAL Team" y "Watson"

El acuerdo también incluye dos pesos pesados de CBS Studios que ahora expanden su alcance:

“SEAL Team”: Protagonizada por David Boreanaz, este drama militar sigue al equipo Bravo, la unidad de élite de los Navy SEALs. La serie destaca por su equilibrio perfecto entre misiones de alto riesgo en todo el mundo y el desgarrador costo emocional que el servicio militar impone a las familias, un tema que resuena profundamente en la comunidad hispana con familiares en las fuerzas armadas.

“Watson”: Tras su exitoso estreno en 2025, esta serie llega a Netflix con su segunda temporada. Morris Chestnut da vida al Dr. John Watson un año después de la muerte de Sherlock Holmes. Con un estilo que recuerda a House M.D., Watson dirige una clínica de enfermedades raras mientras la sombra de Moriarty vuelve a acecharlo.

Un 2026 lleno de grandes producciones

Este acuerdo con Paramount no es el único movimiento. La plataforma también ha ratificado alianzas con Sony y Universal (incluyendo Illumination y DreamWorks), asegurando que las películas de acción real y animadas más recientes lleguen al servicio poco después de su paso por los cines.

