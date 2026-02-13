¿PREPARADO? Fuerza Regida anuncia su gira MÁS grande por Estados Unidos

Fuerza Regida anunció oficialmente que iniciará su ambiciosa gira de conciertos en estadios en Estados Unidos, bautizada con el nombre de "This Is Our Dream". Esta travesía llevará a la agrupación mexicoestadounidense a través de nueve ciudades estratégicas, comenzando en el Petco Park de San Diego, California, el 18 de junio y concluyendo con un broche de oro en el Citi Field de Queens, Nueva York, el 7 de agosto.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de la gira “This Is Our Dream” de Fuerza Regida?

La magnitud de este tour se refleja en los recintos elegidos, todos ellos iconos del deporte y el entretenimiento:

18 de junio — Petco Park, San Diego, California.

20 de junio — Oracle Park, San Francisco, California.

25 de junio — T-Mobile Park, Seattle, Washington.

10 de julio — Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

12 de julio — Chase Field, Phoenix, Arizona.

18 de julio — Dodger Stadium, Los Ángeles, California.

26 de julio — Daikin Park, Houston, Texas.

31 de julio — Globe Life Field, Arlington, Texas.

¿Por qué es tan importante esta gira para Fuerza Regida?

Para los integrantes de la banda, esta gira representa mucho más que una serie de conciertos; es el cumplimiento de una promesa. “Por eso se llama la gira 'This Is Our Dream', porque todo esto fue un sueño”.

El enfoque de esta producción no escatima en gastos. “Hemos gastado mucho dinero en la producción para asegurarnos de que los fans tengan la mejor experiencia”, explica JOP, líder y pieza fundamental de Fuerza Regida. En un gesto que refuerza su conexión con la audiencia, añade: “No se trata de llevarnos la mayor parte del dinero a casa, se trata de reinvertirlo en el proyecto para que los fans disfruten del show”.

¿Cuáles son los invitados de Fuerza Regida a sus conciertos?

La experiencia en vivo se verá potenciada por la presencia de invitados especiales de talla global, entre los que destacan la colombiana Kali Uchis y la superestrella del reggaetón J Balvin.

¿Cómo conseguir los boletos?

La demanda será masiva y los plazos para actuar son cortos. Desde hoy, 13 de febrero, hasta el 15 de febrero de 2026 (hasta las 23:00 EST), los fanáticos pueden inscribirse para participar en la preventa.

Preventa Verizon: Los clientes de la compañía tendrán acceso exclusivo el 17 de febrero, de 10:00 a 22:00 hora local.

Venta general: Las entradas saldrán al mercado el 20 de febrero a las 10:00 hora local a través del sitio web oficial de Live Nation y Ticketmaster.

Experiencias VIP: Para quienes buscan exclusividad, habrá paquetes especiales y fiestas en la azotea (Rooftop) diseñadas para celebridades y VIP.

