Chicago: 5 planes culturales y familiares gratuitos para disfrutar en marzo

Si vive en Chicago o visitará muy pronto la ciudad, durante este mes de marzo hay una extensa programación de actividades en las que no necesita gastar un solo dólar para disfrutar de las grandes atracciones que ofrece la ciudad. Desde tradiciones históricas hasta festivales culturales modernos, la Ciudad de los Vientos se consolida como un destino accesible para todos.

Aquí se detallan 5 actividades de entretenimiento imperdibles para este mes:

El icónico Día de San Patricio (14 de marzo)

Ninguna experiencia en Chicago durante esta temporada está completa sin presenciar el famoso teñido del río Chicago. El sábado 14 de marzo, las aguas se tornarán de un verde esmeralda vibrante, una tradición que detiene la ciudad y atrae a miles de espectadores de todo el mundo. Tras el espectáculo en el río, el desfile anual en Columbus Drive ofrece el sonido de gaiteros, bailarines y bandas de música sin costo alguno. Es, sin duda, el momento más fotogénico del mes.

Maratón de museos gratuitos

Para los residentes de Illinois, marzo de 2026 es el mes definitivo de la cultura. Instituciones de renombre mundial abren sus puertas en días específicos para fomentar el acceso al arte y la ciencia:

Shedd Aquarium: Entrada gratuita los martes (3, 10, 17, 24 y 31 de marzo) después de las 5:00 p.m.

Field Museum: Acceso gratuito para residentes todos los miércoles del mes.

Adler Planetarium: Días selectos (2, 4, 9, 11, 18 y 25 de marzo).

Artistas locales: El 20 de marzo, el Bridgeport Art Center y el Zhou B Art Center ofrecen noches de estudio abierto para conocer de cerca a los creadores que dan vida a la ciudad.

Primavera bajo techo: Conservatorios y Jardines

Si el clima de marzo sigue siendo impredecible, los invernaderos de la ciudad son un refugio cálido y visualmente impactante que adelanta la primavera:

Lincoln Park Conservatory: Presenta "Joyas de la Primavera", una exhibición floral artística abierta hasta mayo. (Se requiere reserva gratuita en línea por anticipado).

Garfield Park Conservatory: Ofrece la exhibición "Lluvia de Flores" con más de 80 cestas colgantes. La entrada es gratuita para residentes locales.

Chicago Botanic Garden: Del 16 al 19 de marzo, la entrada es gratuita para residentes de Illinois, ideal para caminar entre las primeras flores de la temporada.

Holi en Navy Pier

Hoy, 7 de marzo, Navy Pier se convierte en el epicentro de la celebración de Holi, la festividad hindú que conmemora el triunfo del bien sobre el mal. Es considerada la fiesta de colores más grande del país, amenizada con música en vivo y DJs. Aunque el polvo de colores se vende en el lugar para quienes deseen participar activamente, el acceso al evento y el entretenimiento son totalmente gratuitos.

Mes de la Historia de la Mujer y Cultura Local

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer, y Chicago rinde un merecido homenaje a sus pioneras. Se pueden visitar sitios históricos gratuitos como el Monumento Nacional Ida B. Wells en Bronzeville o el Museo Hull-House de Jane Addams. Además, espacios permanentes como el Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen y el Centro Cultural de Chicago en el Loop ofrecen acceso gratuito.

