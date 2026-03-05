Oceans Calling 2026: cómo conseguir tus entradas para el evento más esperado de Maryland

El festival Oceans Calling reveló su ambiciosa programación para este 2026, y el despliegue de grandes artistas es verdaderamente amplio. Con más de 40 actos distribuidos en tres escenarios principales frente al mar, el evento no solo celebra la música de clase mundial, sino también la rica cultura local del estado de Maryland. Este año, los cabezas de cartel incluyen a la Dave Matthews Band, Twenty One Pilots y la icónica Gwen Stefani. Ahora bien, si vives en Chicago y quieres asistir al Lollapalooza, conoce las fechas confirmadas.

¿Quiénes son los artistas invitados de Oceans Calling Festival?

El cartel de este año parece diseñado meticulosamente para satisfacer a múltiples generaciones, logrando unir los clásicos del rock de los 90 y 2000 con los sonidos más vibrantes del indie y el pop actual. La diversidad sonora es el sello distintivo de esta edición:

El plato fuerte: Las presentaciones estelares de Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Mumford & Sons y la Dave Matthews Band prometen noches inolvidables bajo las estrellas.

Rock: Hootie & The Blowfish, Matchbox Twenty, Goo Goo Dolls y Third Eye Blind.

Alternativa y emo: El escenario recibirá a All Time Low, Dashboard Confessional, Yellowcard y los legendarios Violent Femmes.

Para poner a bailar a todo el Boardwalk, se suman Shaggy, Ludacris y la banda 311, aportando una mezcla perfecta de reggae, rap y rock alternativo.

¿Por qué el Oceans Calling es tan importante en Maryland?

Lo que hace que el Oceans Calling destaque por encima de otros festivales en este 2026 es su propuesta integral que va más allá de los altavoces. Bajo la conducción del reconocido actor Jason Biggs, el evento contará con demostraciones culinarias en vivo. Chefs de renombre internacional como Robert Irvine y Antonia Lofaso se darán cita para celebrar los sabores auténticos de la región, creando una experiencia sensorial completa.

Además, los asistentes disfrutarán de un beneficio único y muy valorado: la compra del boleto incluye el acceso a los negocios locales del Boardwalk y al icónico parque de diversiones Jolly Roger at the Pier, ambos integrados estratégicamente dentro del recinto del festival.

¿Dónde y cuándo se celebrará el festival?

Si está planeando asistir y disfrutar del sol y la música, estas son las coordenadas principales que debe marcar en su calendario:

Fechas: Del 25 al 27 de septiembre de 2026.

Lugar: Boardwalk de Ocean City, Maryland.

¿Dónde comprar los boletos?

Aunque la preventa oficial de boletos ya está disponible en la página web oficial de Oceans Calling. Hay precios que van desde los 360 dólares hasta los $3.000.

