Los Ángeles: intentan entrar a la vivienda del hijo de Diddy Combs

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha confirmado un grave incidente de seguridad el jueves en la mansión de Diddy Combs, donde vive su hijo Christian Combs y su novia. Alrededor de las 12:45 a. m., las unidades de patrulla respondieron a una llamada de emergencia en la cuadra 11900 de Churchill Way, situada en el exclusivo vecindario de Porter Ranch, al norte del Valle de San Fernando.

Robo de la mansión de Sean "Diddy" Combs

Según el reporte oficial, el modus operandi de los sospechosos consistió en intentar forzar la entrada a la propiedad rompiendo una puerta corrediza de vidrio en la parte trasera de la mansión. Sin embargo, los sistemas de alarma de última generación o la resistencia estructural del material impidieron el ingreso de los delincuentes al interior del inmueble.

Afortunadamente, la vivienda se encontraba vacía en el momento del ataque. Los registros de propiedad vinculan directamente esta dirección con Raven Tracy McEachin, actual novia de Christian Combs, hijo del magnate de la música Sean "Diddy" Combs. Hasta el momento, los criminales lograron huir antes de la llegada de las autoridades y no se han realizado arrestos vinculados al caso.

¿Por qué Sean "Diddy" Combs está preso?

El fundador de Bad Boy Records cumple actualmente una condena de 50 meses en una prisión federal. Tras el juicio, Diddy fue hallado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución. No obstante, el equipo legal del productor logró que fuera absuelto de los cargos más graves relacionados con trata de personas y crimen organizado, lo que redujo considerablemente su sentencia inicial.

Problemas legales de Christian Combs

Christian "King" Combs no solo enfrenta el asedio por los problemas de su padre, sino sus propios frentes legales.

Sigue vigente una demanda civil por una presunta agresión sexual ocurrida a bordo de un yate, un caso complejo en el que también figura su padre como codemandado.

A pesar de las controversias, Christian y su hermano Justin Combs protagonizarán este año una docuserie en Zeus Network, donde se documentará cómo han procesado los momentos más duros del juicio familiar y la reestructuración de su legado.

El intento de robo en Porter Ranch no es un hecho aislado, sino que se suma a una tendencia creciente de asaltos a residencias de celebridades y figuras de alto perfil en el área metropolitana de Los Ángeles.

