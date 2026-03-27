“Gracias a mi prometido": Las palabras de Taylor Swift a Travis Kelce que se volvieron virales

La entrega de los iHeartRadio Music Awards 2026 quedará grabada en la memoria de los fanáticos como la noche en que la unión entre la música y el deporte alcanzó su punto máximo de romanticismo. Con un sofisticado vestido verde pálido de la firma Wiederhoeft, inspirado en la estética de las coristas que da nombre a su álbum más reciente, Taylor Swift subió al escenario no solo para recoger un galardón, sino para agradecer a la persona que ha transformado su realidad cotidiana.

¿Qué dijo Taylor Swift?

"The Life of a Showgirl se inspiró en la energía que sentía al mirar al público... pero este álbum también transmite mucha alegría, confianza y libertad, porque así es como me siento cada día gracias a mi prometido, que está aquí esta noche", declaró Swift con una sonrisa radiante ante la mirada orgullosa de Travis Kelce.

Además, la cantante cerró su intervención con un guiño a su propia discografía y a la literatura, citando su tema "El destino de Ofelia": "Así que, gracias por todas las buenas vibras".

Esta gala marcó la primera aparición conjunta oficial de la pareja en una entrega de premios de esta magnitud, cerrando un círculo que comenzó de forma casi cinematográfica en el verano de 2023. La historia, que Taylor comparó recientemente en el podcast New Heights con una película de John Hughes de los años 80, ha evolucionado desde aquel valiente intento de Travis por entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono en el Arrowhead Stadium.

"En realidad, tuvimos bastante tiempo juntos sin que nadie lo supiera, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos bien", compartió Taylor. "Jamás seríamos tan imprudentes como para tener una primera cita tan precipitada en un estadio".

Apoyo entre Travis Kelce y Taylor Swift

Travis Kelce ha sido un pilar fundamental durante la grabación de The Life of a Showgirl y ha acompañado a Taylor en sus giras internacionales, demostrando que su prioridad es verla brillar. Mientras que Taylor Swift se ha convertido en un amuleto de la suerte en los estadios de la NFL, celebrando junto a él victorias épicas como la del Super Bowl y derribando prejuicios sobre la presencia femenina en el deporte.

Como bien dijo Travis en su momento: "Solo somos dos personas que nos apoyamos mutuamente y nos divertimos. Por mucho que el mundo quiera pintar un panorama y convertirnos en el enemigo, simplemente disfrutamos cada instante".