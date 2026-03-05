A 98 días del Mundial: FIFA lanza un tequila edición especial con Roberto Carlos y Thierry Henry

A tan solo 98 días de dar inicio al Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, la cultura, el lujo y el deporte están más unidos que nunca. En un movimiento que celebra las raíces del país anfitrión, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha lanzado una edición especial de tequila en colaboración con la prestigiosa casa Don Julio. Esta pieza de colección es la edición limitada de Tequila Don Julio 1942 Copa Mundial de la FIFA 2026, una botella que homenajea el arte, la tradición mexicana y la magia inigualable del balompié.

¿En qué se inspiraron para hacer esta edición especial?

El diseño del envase es una obra de ingeniería estética inspirada directamente en el trofeo oficial de la FIFA de este año, coronada con un tapón de malaquita que evoca la elegancia y la victoria. Desde la marca se resalta que este lanzamiento no es solo una estrategia comercial, sino una celebración de la excelencia que para Don Julio permanece intacta desde su fundación en 1942. El líquido ha sido añejado al menos dos años en barricas de roble blanco americano, ofreciendo notas de roble cálido, vainilla, agave tostado y un final que, en palabras de los expertos, perdura como un gol de último minuto.

¿Quiénes son los futbolistas detrás del tequila especial mexicano?

Para la presentación oficial de esta joya, el Mundial reunió a dos de las figuras más icónicas que han marcado a generaciones enteras de aficionados: el brasileño Roberto Carlos y el francés Thierry Henry. La atmósfera de este encuentro fue capturada por la lente de Stillz, el reconocido fotógrafo y creativo colombo-estadounidense radicado en Miami, quien ha trabajado con las estrellas más grandes del momento.

“El plan es simplemente divertirse. He trabajado con amigos cercanos, junto con Thierry y Roberto, para intentar crear un ambiente íntimo donde podamos divertirnos y que todos se sientan cómodos. Cuando las cosas se vuelven demasiado profesionales, no tenemos espacio para la creatividad…”, declaró Stillz a Soccer Bible. Para el creativo, esta colaboración tiene un tinte nostálgico: “Para mí, trabajar con estos chicos es como jugar al FIFA en Xbox durante mi infancia. Siento la misma emoción ahora que cuando intentaba integrarlos en Ultimate Team”.

Lee también: Por qué Adele y Charli XCX abandonan los escenarios por el cine

