¿Cómo suena “Tití me Preguntó” en japonés? Bad Bunny tiene la respuesta: VIDEO

Una vez más, Bad Bunny hizo historia y demostró por qué es el artista más influyente de la década. El astro puertorriqueño se presentó en Japón por primera vez, marcando un antes y un después en su carrera y en la expansión del género urbano en Asia. Con una fecha única e histórica, Benito Antonio Martínez Ocasio tuvo su primer show en Tokio de la mano de Spotify en el prestigioso evento denominado “Billions Club Live”.

“Este show es prueba de que la música no tiene idioma...”, dijo el artista en el escenario.

Este concierto fue sumamente especial para el artista, ya que interpretó 28 canciones que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma. Además de ser su debut en escenarios asiáticos, la noche se volvió rápidamente viral en redes sociales por la presencia de figuras internacionales.

Entre lo más destacado, la superestrella LISA de BLACKPINK fue captada disfrutando del concierto.

¿Cómo suena Bad Bunny cantando en japonés?

Otro momento que llenó de euforia a los fanáticos nipones fue escuchar a Bad Bunny cantando en su idioma local. Como es bien sabido, el cierre de su éxito “Yonaguni” incluye versos en japonés, cuya letra resonó con fuerza en el recinto:

“kyō wa sekkusushitai / demo anata to dake / doko ni imasu ka? / doko ni imasu ka?”

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche ocurrió durante "Tití Me Preguntó", donde Bad Bunny sorprendió al público cambiando parte de la letra original por frases en japonés, adaptando su flow caribeño a la fonética local.

Además, otro de los momentos más icónicos fue la transformación de “Mía”, su éxito global junto a Drake, en una hermosa y energética versión salsera acompañado por Los Pleneros de la Cresta, demostrando su versatilidad musical.

¿Qué canciones interpretó Bad Bunny en Japón?

Tití me preguntó (Versión especial con japonés)

Me porto bonito

Neverita

Efecto

Safaera (con la aparición sorpresa de Jowell y Randy)

No me conoce (Jhayco cover)

Yonaguni

La canción

DÁKITI

NUEVAYoL

MIA (Salsa version)

Callaíta (Salsa version)

BAILE INOLVIDABLE

DtMF

“Mucha gente aquí ama la música latina y hay muchos fans de Bad Bunny en Japón… Tokio tiene grandes lugares latinos como este bar y otros más”, declaró el artista en una entrevista exclusiva para Vogue México, resaltando la conexión cultural que existe a pesar de la distancia geográfica.

