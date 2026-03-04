Lollapalooza 2026: Fechas confirmadas y todo lo que sabemos del 35 aniversario

Lollapalooza es un festival icónico y reconocido de Estados Unidos que ha sido tan extenso y famoso por su creación en el Grant Park de Chicago, que otras ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo también tienen su edición. Durante la mañana de este miércoles, los organizadores de Lollapalooza publicaron las fechas oficiales de este año para el festival de Chicago. También puedes asistir al festival más grande celebrado en San Francisco.

¿Cuándo se realizará el Lollapalooza 2026?

Para esta edición, el evento se mantendrá fiel a su estructura de cuatro días de pura música y cultura. Lollapalooza se llevará a cabo del jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto de este 2026 en el emblemático Grant Park.

¿Quiénes se presentarán en Lollapalooza 2026?

La pregunta que todos se hacen tras el anuncio de las fechas es la identidad de los protagonistas. Los organizadores dijeron que el cartel de artistas invitados saldrá “muy pronto”.

La expectativa es particularmente alta debido a que Lollapalooza cumplirá 35 años.

Recordemos que, en 2025, más de 170 artistas se presentaron en sus múltiples escenarios. El año pasado, figuras como Olivia Rodrigo batieron récords con la multitud que acudió a verla actuar, demostrando el poder de convocatoria que el festival mantiene generación tras generación.

¿Quiénes se presentaron el año pasado?

Entre los artistas que dominaron el cartel el verano pasado se encontraron:

Tyler, the Creator, Gracie Abrams, Doechii y A$AP Rocky.

Korn, Cage the Elephant, Clairo, Foster the People y Djo.

Rüfüs du Sol, Martin Garrix, Dom Dolla y Mau P.

Young Miko, Latin Mafia, y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

The Marías, Dominic Fike, Bleachers, Wallows, Mk.Gee, Two Friends, T-Pain, Knock2, Still Woozy, Sierra Ferrell, Role Model, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, Marina, Bladee y Barry Can’t Swim.

El verano pasado se registraron récords en los hoteles de Chicago, consolidando a agosto como el mes más fuerte para el turismo. Choose Chicago dijo que la gente reservó 3,56 millones de habitaciones entre junio y agosto, generando 949 millones de dólares en ingresos.

Con el anuncio de las fechas para 2026, se espera que estas cifras se mantengan o incluso se superen, especialmente ante la demanda que genera un aniversario tan significativo como los 35 años de historia del festival.

