Fans en SHOCK: Britney Spears revela por qué no volverá a cantar en Estados Unidos

Tras años de especulaciones, batallas legales y un retiro que parecía definitivo, Britney Spears confirmó que está lista para retomar los escenarios. Sin embargo, el anuncio llegó con una estipulación que ha dejado helados a sus millones de fans en Norteamérica: la cantante asegura que “nunca volverá a presentarse en Estados Unidos”.

A través de un extenso y revelador mensaje en sus redes sociales, la intérprete de "Toxic" dejó claro que, aunque su deseo de actuar renació, el suelo estadounidense representa un trauma que no está dispuesta a revivir bajo los focos de la industria.

¿Cuáles son las “razones extremadamente sensibles” detrás del veto de Britney a Estados Unidos?

El rechazo de Britney a los escenarios locales no es una sorpresa, pero sí una declaración de guerra cultural. Spears explicó que su decisión de no actuar en su país natal se debe a “razones extremadamente sensibles”, vinculadas estrechamente con los años que vivió bajo la tutela legal y la presión mediática que casi termina con su vida.

En su mensaje, la artista fue contundente sobre su proceso de sanación: “Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente desconoce. Sí, y a veces da vergüenza... pero caminé por el fuego para salvar mi vida”.

Reino Unido y Australia: Los destinos elegidos para el regreso de Britney Spears junto a su hijo Jayden James

A diferencia del rechazo a la industria estadounidense, Spears se mostró radiante al hablar de sus planes en el extranjero. La cantante adelantó que espera estar pronto en escenarios de Reino Unido y Australia, pero esta vez no lo hará sola. El gran protagonista de este regreso será uno de sus hijos, presumiblemente Jayden James, con quien ha fortalecido lazos tras pasar juntos la Navidad de 2025.

“Espero estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello, recogido en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto”, expresó la cantante.

La admiración por el talento musical de su heredero es evidente, llegando a describirlo como una "gran estrella" en cuya presencia se siente "humilde". Incluso, como gesto simbólico de este relevo generacional, anunció que le enviarán el piano original que utilizó en su icónica presentación de los American Music Awards de 2002.

La última vez que Britney pisó un escenario de forma profesional fue en octubre de 2018, en Texas. Desde entonces, la cantante había sido enfática en que “nunca regresaría a la industria musical”, prefiriendo su rol como escritora fantasma (ghostwriter).