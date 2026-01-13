Modelos ESPOSADAS y bajadas de un avión: el video del ARRESTO que paralizó un vuelo en Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) fue escenario de un incidente que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales. Dos modelos de OnlyFans, identificadas como Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Danne Lantry, de 31, fueron arrestadas enero tras protagonizar un disturbio a bordo de un vuelo de American Airlines.

El reporte policial, obtenido por medios locales como NBC6, indica que las autoridades acudieron al llamado de la tripulación ante la presencia de dos pasajeras presuntamente intoxicadas. Según los informes, las mujeres habrían ocupado asientos en la sección de primera clase que no les correspondían y se negaron a desalojarlos, desatando un conflicto que obligó al retraso del vuelo.

¿Por qué salieron arrestadas las modelos de OnlyFans?

El arresto fue capturado en video por múltiples pasajeros y compartido posteriormente por la plataforma Only In Dade . En las imágenes, se observa a Blanchard (conocida en redes como Sania Mallory) y a Lantry (bajo el seudónimo de Lacey Jayne) siendo escoltadas fuera de la aeronave por oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Durante el traslado por la terminal, una de las mujeres gritó a los testigos que la detención se debía únicamente a un problema de asientos. El momento más controvertido del video muestra a una de las detenidas realizando una apertura de piernas (split) en el suelo del aeropuerto mientras se encontraba bajo custodia policial.

¿Qué consecuencias legales tendrán Blanchard y Lantry?

Ambas mujeres enfrentan cargos de allanamiento de propiedad tras ignorar las advertencias de la aerolínea para desembarcar de manera voluntaria. Tras ser procesadas, fueron puestas en libertad bajo una fianza de 500 dólares cada una, no sin antes recibir una advertencia formal de prohibición de regreso a la propiedad del aeropuerto.

Lejos de mostrar remordimiento, Blanchard y Lantry comenzaron a vender mercancía en línea, incluyendo las denominadas “mugshirts” (camisetas con sus fotos policiales). Blanchard, quien está comprometida con la figura de Instagram CJ Linde y recientemente fue madre en marzo de 2025, incluso cambió su foto de perfil en redes sociales por la imagen de su ficha policial.

¿Qué dice la ley cuando un pasajero compra un boleto de avión?

Expertos legales señalan que este tipo de incidentes están regulados por el contrato de transporte, un documento que todo pasajero acepta al comprar un boleto de avión. Según este contrato, las aerolíneas poseen amplia discreción para denegar el transporte a cualquier individuo que suponga un riesgo para la seguridad o la comodidad del vuelo.