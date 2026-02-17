Las 5 razones que OBLIGAN a Angelina Jolie a irse de Estados Unidos

Angelina Jolie marcó julio de 2026 como su fecha fijada para irse del país. La mudanza de Jolie fuera de Estados Unidos es un movimiento tectónico impulsado por una mezcla de libertad legal, desencanto político y una lealtad inquebrantable hacia su "familia internacional". A sus 50 años, la ganadora del Oscar ha sido contundente: "Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco".

Pero, ¿qué es lo que realmente la obliga a empacar sus maletas?

¿Cuáles son las razones para que Angelina Jolie deje Estados Unidos?

La mayoría de edad de los gemelos

La razón más pragmática es el reloj biológico y legal. Jolie ha vivido en Los Ángeles bajo una especie de "arresto domiciliario de lujo" debido al acuerdo de custodia con su ex marido, Brad Pitt. Sin embargo, el 12 de julio, Vivienne y Knox cumplirán 18 años. Al ser adultos todos sus hijos, la actriz ya no tiene ninguna obligación legal de permanecer en territorio estadounidense para facilitar las visitas de Pitt.

La búsqueda de "humanidad"

Jolie ha dicho en diferentes ocasiones la desconexión que siente por la cultura de Los Ángeles. Para ella, la "humanidad" que encontró en rincones remotos del mundo como enviada de ACNUR no existe en California.

Camboya: regreso a la raíz de su maternidad

No es casualidad que Camboya sea su destino prioritario. Es el país que la convirtió en madre al adoptar a Maddox en 2002 y el que despertó su conciencia social. Para Angelina, Camboya no es un retiro exótico, es su hogar espiritual.

¿Por qué Angelina Jolie no está de acuerdo con las políticas de inmigración en Estados Unidos?

Sus críticas hacia las políticas de inmigración y la creciente división social en Estados Unidos han sido constantes desde 2017. Al ver un país que "limita las expresiones y libertades personales", Angelina ha decidido que no quiere que sus hijos crezcan en una burbuja de división.

Privacidad y paz

Con una familia tan numerosa y mediática, el acoso de los paparazzi en Estados Unidos ha sido una constante. Jolie busca para Shiloh, Zahara, Pax y los gemelos la infancia que ella nunca tuvo: una basada en la paz y la seguridad, lejos de los flashes.

