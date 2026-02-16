Robert Duvall: El “tanguero” de Hollywood que amó a la Argentina

Increíblemente, Robert Duvall vivió sus mejores momentos rodeado de la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, no le interesaba que las personas supieran que era famoso y mucho menos ser el centro de atención; su verdadero deseo era conocer las frases, la cultura y las costumbres nacidas en el país sudamericano. Con más de 40 visitas realizadas a lo largo de su vida, Duvall consideraba a Argentina su hogar, un vínculo tan profundo que lo llevó a casarse con la argentina Luciana Pedraza.

¿Cómo inició el amor de Robert Duvall por Argentina?

Aunque se llevaban una diferencia de 41 años, la pareja consolidó un matrimonio ejemplar. Se conocieron en 1996, cuando Duvall filmaba en Buenos Aires “La Casa de la Calle Garibaldi”, centrado en el caso Eichmann. “Unos amigos de ella me reconocieron, nos pusimos a hablar y Luciana me invitó a la inauguración del local del tango de una amiga”, contó años después el actor, recordando aquel encuentro fortuito que cambiaría su vida para siempre.

¿Qué significaba el tango en la vida de Robert Duvall?

Antes de conocer a Luciana, su interés por Argentina ya se reflejaba de varias maneras. Duvall no veía el tango como un simple pasatiempo, sino como una disciplina de respeto y autenticidad. “En el tango nunca vas a encontrar a alguien que te diga: ¡Estoy tan orgulloso de vos, qué bien lo hacés!”, confesó a La Nación en 2003, destacando la honestidad cruda de los tangueros.

Su amigo y director argentino, Luis Puenzo, recordó cómo el actor priorizaba esta pasión incluso durante los rodajes: “Lo único que le importaba cuando grabábamos era saber a qué hora terminaba para irse a la milonga. He ido a las milongas con él. Era muy amigo de todos los tangueros, que lo respetaban porque bailaba como uno más”.

Su primer encuentro con el tango

Esa obsesión lo llevó a ver "Tango Argentino", el espectáculo de Broadway en 1985 creado por Claudio Segovia y Héctor Orezzoli. “Fue un amor a primera vista. El tango es un sentimiento indefinible, misterioso y abstracto. Francis Ford Coppola estaba entre el público esa noche y más tarde me sugirió la idea que se convirtió después en Assasination Tango. La había dejado guardada en un cajón durante muchos años”.

Su gran amor: Luciana Pedraza

En 2002, Duvall filmó una película en Argentina donde hizo que Pedraza debutara como actriz. Paradójicamente, Luciana confesó años más tarde que fue el propio Duvall quien le enseñó a ella a bailar tango, demostrando que el actor había estudiado la técnica con una profundidad sorprendente.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su esposa a través de un mensaje cargado de ternura y paz: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió Luciana en sus redes sociales.

