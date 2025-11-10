Rosalía redefine la música en español: “Lux” alcanza récord histórico

La artista catalana Rosalía, ícono de la vanguardia pop global, ha regresado a la escena discográfica con una fuerza que pulveriza récords. Su álbum largamente esperado ‘Lux’, lanzado el pasado viernes 7 de noviembre, no es solo su primer trabajo de estudio desde el fenómeno ‘Motomami’ (2022); es una declaración artística y un hito comercial que reescribe la historia del streaming en español.

El impacto de un estreno de 42 millones de reproducciones

Si la expectativa por el sucesor de ‘Motomami’ era alta, los números iniciales la han justificado con creces. Según datos de Spotify, ‘Lux’ logró un monumental debut de 42.1 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Esta cifra astronómica le asegura a Rosalía dos coronas históricas:

Se convierte en la artista española con el mejor debut de un álbum en un solo día en plataformas digitales.

Establece un récord absoluto como el álbum más reproducido en un solo día por cualquier artista de habla hispana a nivel mundial, confirmando el alcance global e indiscutible de su influencia.

Una obra que desafía fronteras artísticas

Más allá de los impresionantes récords comerciales, ‘Lux’ es una obra que desafía las fronteras artísticas. La crítica se ha rendido a la complejidad de su propuesta: la influyente revista Rolling Stone le otorgó la máxima distinción con una calificación de cinco sobre cinco, destacando su rica composición y audacia sonora.

Como la propia Rosalía había adelantado en entrevistas, 'Lux' es un álbum que busca "meter el mundo" en su narrativa. Esta ambición se manifiesta en su naturaleza políglota: la cantante de 33 años no se limita al español y se atreve a incursionar en el japonés, italiano, alemán e inglés, haciendo de cada pista un crisol cultural.

El lanzamiento de ‘Lux’ coincidió con una aparición estelar en la gala de los Premios LOS40 Music Awards Santander 2025. El evento se convirtió en la pasarela perfecta para cimentar su estatus no solo como fuerza musical, sino como un icono global de la moda. Rosalía deslumbró con un exclusivo diseño de Balenciaga, fusionando el arte de la performance con la alta costura.